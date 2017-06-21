«Согласие» и ЧСР разрешили депутатам работать более чем в двух комитетах

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Коалиция партий «Согласие» и «Честь служить Риге» (ЧСР) сегодня на последнем заседании Рижской думы уходящего созыва внесла поправки в положение о Рижском городском самоуправлении, согласно которым каждый депутат сможет работать более чем в двух комитетах.

До этого каждый депутат Рижской думы мог работать не более чем в двух постоянных думских комитетах.

В Рижской думе восемь постоянных комитетов: по финансовым и административным делам, по социальным вопросам, по городскому развитию, по жилью и среде, по городской собственности, по образованию, культуре и спорту, по делам сообщения и транспорта и по безопасности, порядку и предотвращению коррупции. В каждом комитете могут работать до 20 депутатов.

Реклама

Оппозиционные депутаты считают, что благодаря этим поправкам в думских комитетах будет искусственно создан численный перевес для партий «Согласие» и ЧСР.

Председатель Рижской думы Нил Ушаков утверждает, что поправки приняты с целью упорядочить систему комитетов.

Еще по этой теме
Думская оппозиция выдвинет на пост мэра Риги Мартиньша Бондарса

Думская оппозиция выдвинет на пост мэра Риги Мартиньша Бондарса

Дефицит бюджета Рижской думы вырос до 63 млн евро

Дефицит бюджета Рижской думы вырос до 63 млн евро


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Birzgales pag., 20000 EUR
Земля
Земля, Ādaži, 698978 EUR
Квартира
Квартира, Cēsis, 20000 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые рассказали об опасности сморкания Wo&Men

Ученые рассказали об опасности сморкания

Вблизи Австралии нашли подводных «монстров» Hi-Tech

Вблизи Австралии нашли подводных «монстров»

Хит Сети: Ревнивый кот влез на фото нового питомца Wo&Men

Хит Сети: Ревнивый кот влез на фото нового питомца

Катя Гордон шокировала снимком живота после кесарева сечения Wo&Men

Катя Гордон шокировала снимком живота после кесарева сечения

Видео: Смышленая ворона поразила пользователей Сети Wo&Men

Видео: Смышленая ворона поразила пользователей Сети

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
http://alkoutlet.lv

Темы

 