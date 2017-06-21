«Согласие» и ЧСР разрешили депутатам работать более чем в двух комитетах

Коалиция партий «Согласие» и «Честь служить Риге» (ЧСР) сегодня на последнем заседании Рижской думы уходящего созыва внесла поправки в положение о Рижском городском самоуправлении, согласно которым каждый депутат сможет работать более чем в двух комитетах.

До этого каждый депутат Рижской думы мог работать не более чем в двух постоянных думских комитетах.

В Рижской думе восемь постоянных комитетов: по финансовым и административным делам, по социальным вопросам, по городскому развитию, по жилью и среде, по городской собственности, по образованию, культуре и спорту, по делам сообщения и транспорта и по безопасности, порядку и предотвращению коррупции. В каждом комитете могут работать до 20 депутатов.

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Оппозиционные депутаты считают, что благодаря этим поправкам в думских комитетах будет искусственно создан численный перевес для партий «Согласие» и ЧСР.

Председатель Рижской думы Нил Ушаков утверждает, что поправки приняты с целью упорядочить систему комитетов.

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