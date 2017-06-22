Улдис Сескс
 

Улдис Сескс. Фото: Edijs Pālens /LETA

На состоявшемся сегодня первом заседании Лиепайской думы ее председателем избран прежний руководитель городского самоуправления Улдис Сескс (Лиепайская партия), сообщила агентству ЛETA председатель Лиепайской избирательной комиссии Симона Петровица.

Еще по этой теме

За кандидатуру Сескса проголосовали 11 депутатов: шесть от Лиепайской партии и пять от Латвийского объединения регионов (ЛОР).

За вторую кандидатуру - Валерия Агешина («Согласие») проголосовали четыре депутата от «Согласия».

Реклама

Как сообщалось, ЛОР договорилось с Лиепайской партией о формировании коалиции в городской думе. ЛОР поддержит выдвижение на должность мэра нынешнего руководителя думы Улдиса Сескса при условии, что осенью следующего года состоится новое голосование, и мэром будет избран представитель ЛОР.

На выборах в Лиепае Лиепайская партия получила в думе шесть мандатов, ЛОР - пять, «Согласие» - четыре. Остальные партии в думу не прошли.

Еще по этой теме
В Лиепае больше всего голосов набрали партия Сескса и ЛОР

В Лиепае больше всего голосов набрали партия Сескса и ЛОР

В Лиепайской думе не исключена коалиция без Сескса

В Лиепайской думе не исключена коалиция без Сескса

Партия Сескса: сотрудничество с «Согласием» невозможно

Партия Сескса: сотрудничество с «Согласием» невозможно


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 30000 EUR
Квартира
Квартира, Mārupe, 168000 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 42000 EUR

reklama.vesti.lv

На Youtube попало видео дрифта авианосца США Hi-Tech

На Youtube попало видео дрифта авианосца США

Настя Каменских разочаровала поклонников фото без макияжа Showbiz

Настя Каменских разочаровала поклонников фото без макияжа

Чем удивить гостей на Лиго? Wo&Men

Чем удивить гостей на Лиго?

Невероятно! 42-летняя жительница Тайваня выглядит как подросток Wo&Men

Невероятно! 42-летняя жительница Тайваня выглядит как подросток

Вблизи Австралии нашли подводных «монстров» Hi-Tech

Вблизи Австралии нашли подводных «монстров»

Лиепая

Выборы

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
PROJEKTU SASKAŅOŠANAS SPECIĀLI ...
PROJEKTU SASKAŅOŠANAS SPECIĀLI ...
DIREKTORA/ VADĪTĀJA ASISTENTU/- ...
DIREKTORA/ VADĪTĀJA ASISTENTU/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 