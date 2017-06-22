На состоявшемся сегодня первом заседании Лиепайской думы ее председателем избран прежний руководитель городского самоуправления Улдис Сескс (Лиепайская партия), сообщила агентству ЛETA председатель Лиепайской избирательной комиссии Симона Петровица.

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За кандидатуру Сескса проголосовали 11 депутатов: шесть от Лиепайской партии и пять от Латвийского объединения регионов (ЛОР).

За вторую кандидатуру - Валерия Агешина («Согласие») проголосовали четыре депутата от «Согласия».

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Как сообщалось, ЛОР договорилось с Лиепайской партией о формировании коалиции в городской думе. ЛОР поддержит выдвижение на должность мэра нынешнего руководителя думы Улдиса Сескса при условии, что осенью следующего года состоится новое голосование, и мэром будет избран представитель ЛОР.

На выборах в Лиепае Лиепайская партия получила в думе шесть мандатов, ЛОР - пять, «Согласие» - четыре. Остальные партии в думу не прошли.

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