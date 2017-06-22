Выборы нового мэра Риги проходят на фоне острых словесных баталий

Мартиньш Бондарс
 

Мартиньш Бондарс. Фото: Paula Čurkste / LETA

Сегодня в 9 утра началось первое заседание Рижской думы нового созыва. Продолжится оно, предположительно, до позднего вечера, ведь депутатам нужно не только выбрать мэра Риги, вице-мэра, но и распределить то и каким комитетом будет управлять. Все это происходит на фоне острых словесных баталий. Мартиньш Бондарс, выступил перед депутатами с длиной речью.

Бондарс считает, что пришло время выбрать мэра, который символизирует Ригу, сможет назвать направление развитие города.

«У нас нет сомнений, то Рига должна быть честным и справедливым городом, таким, где царит демократия, самоуправления и традиции европейской жизни. В Риге должно быть легко жить и работать, возможности для полноценного отдыха, но предыдущий состав думы эти вопросы не решил», - сказал Бондарс.

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«Рига должна стать городом, где люди работают, зарабатывают и через свои налоги помогают тем, кому это нужно. Рига должна стать конкурентоспособной. Рига должна думать, как привлечь таланты.»

Бондарс считает, что нынешня ситуация, когда должности в Рижском самоуправлении получают только люди с членским билетом «Согласия» - неправильная.

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