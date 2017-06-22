Шлесерс: «Путин сказал — это важный проект!»

Прослушанные по так называемому «делу олигархов» разговоры политика и бизнесмена Айнарса Шлесреса ставят под сомнение как качество работы наших стражей порядка, так и само решение о прекращении этого дела. Журнал «Ir» опубликовал на своих страницах расшифровку части этих разговоров, которые получены из надежных, но секретных источников.

В контексте «дела олигархов» упоминаются Шлесерс, мэр Вентспилса Лембергс и Андрис Шкеле.

Шлесерса подозревают в торговле влиянием, принятии решений в пользу тайно принадлежащего ему предприятия, незаконном участии в имущественных сделках и уклонении от подачи декларации. Лембергс — в торговле влиянием, а против Шкеле уголовный процесс и вовсе не был начат.

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Во время перегворов в гостинице «Rīdzene»

- c бывшим тогда руководителем «airBaltic» Бертольтом Фликом Шлесерс договорился о работе для своей сестры

- с тогдашним руководителем «Сбербанка» Мартинем Бондарсом обсудил, счета каких предприятий транспортной отрасли перевести в банк с целью помощи с ликвидностью после краха банка «Parex»

- c министром земледелия Янисом Дуклавсом обсудил, как «провалить» через Сейм генпрокурора Яниса Майзитиса и «пробить» через правительство разрешение вырубить деревья в юрмальских дюнах для строительства своего дома

- с Лембергсом — кого сделать президентом, чтобы не получилось, как с Валдисом Затлерсом, каких журналистов уволить из газеты «Диена» и какие сюжеты нужно показать по LTV.

Как следует из переговоров, с 2010 года и до начала 2011 Шлесерс активно планировал схему по легализации прав собственности двух предприятий, зарегистрированных за границей на имена его бизнес-партнеров.

«Айнар, ты принял дофига всяких решений, дофига!»

«Мне необходимо «утрясти» этот вопрос… Мне нужно хоть в одном деле показать свое участие», - говорил в январе 2011 года Шлесерс. Обсуждались разные варианты, в том числе и регистрация на Кипре новой фирмы, через которую предприятие Шлесерса «Avadel» переняло бы права собственности.

В основе схеме по легализации были измеряемые миллионами займы, которые Шлесерс заранее оформил на своего друга Козиолса. Невозвращение долга можно было бы использовать, чтобы созданная Шлесерсом структура переняла части Козиолса.

...Шлесерс хотел через два года предстать в глазах общества владельцем бизнеса и оформить секретные соглашения так, чтобы получение права собственности казалась легальной и формально соответствовала запрету на конфликт интересов, в чем его постоянно подозревали на должности министра сообщений, и на посту вице-мэра Риги, и главы правления Рижского свободного порта.

«Это момент, когда я готов взять ответственность и последствия», - сказал Шлесерс. Козиолс пытался его отговорить, так как такой шаг стал бы политическим самоубиством.

«Все будут кричать и визжать, что ты, когда был министром, планировал, что станешь когда-нибудь собственником,

поэтому принимал решения в свою пользу», - говорил Шлесерсу в январе 2011 года Козиолс.

«Айнар, ты принял дофига всяких решений, дофига!.. Твое слабое место именно в том, что ты политикой делаешь деньги», - напоминал он.

«Путин сказал — это важный проект!»

Важным поворотом в бизнесе Рижского торгового порта (РТП) стало сотрудничество с российским гигантом «Уралхим», который принадлежит одному из богатейших россйских миллиардеров Дмитрию Мазепину.

В конце 2009 года была опубликована договренность о создании совместного предприятия «Riga Fertilizer Terminal». Шдесерс и председатель правления Рижского торгового порта Ральф Клявиньш обсуждали его создание, но обсуждение шло не совсем гладко.

«Я пытаюсь притормозить этот процесс, так как понимаю, что не все коллеги высказали свою поддержку», - говорил Клявиньш Шлесерсу. Клявиньш сообщил, что встречался с Лембергсом, который проект поддерживает, но деньги вкладывать не хочет. Каждая сторона должна инвестировать 2,4 миллиона евро.

Клявиньш был уверен, что проект очень выгоден, а его «провал» стал бы негативным сигналом для российской стороны.

Позже он выскзал беспокойство, что могут быть проблемы с получением всех разрешений, но Шлесерс успокоил, что все будет в порядке. «Мы этого не допустим, не-до-пус-тим!», - твердо заявил Шлесерс в феврале 2011 года.

Ответственность за продвижение проекта в Рижской думе Шлесерс поручил руководителю Жилищного комитета Рижской думы Вячеславу Степаненко.

«Ты скажи ему, что Путин сказал: этот проект очень важен!», - советовал Шлесерс Клявиньшу.

Всего же из опубликованной журналом «Ir» расшифровки разговоров Шлесерса с компаньонами в «Ridzene» следует, что в 2009-2011 годах творилось за кулисами airBaltic. Авторство проекта по покупке компании принадлежит Шлесерсу, финансирование для него искал Шкеле, а в последний момент, когда все пошло не так, подключился и Лембергс.

Помимо этого, рассказывается, как Шлесерс планировал войти в Rīgas Siltumus, Rīgas Satiksme и Rīgas Ūdens

Справка

«Дело олигархов» было заведено в мае 2011 года по статьям Уголовного закона о взяточничестве, легализации незаконно нажитых средств, злоупотреблениях служебным положением и нарушениях ограничений, установленных для государственных должностных лиц.

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