Ушаков сохранил должность мэра Риги

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

Рижскую думу и впредь будет возглавлять лидер партии «Согласие» Нил Ушаков.

Сегодня на первом заседании думы нового созыва Ушаков был утвержден на должности ее председателя в третий раз подряд. За Ушакова проголосовали 32 депутата, а за выдвинутого оппозицией кандидата Мартиньша Бондарса (Латвийское объединение регионов) свои голоса отдали 26 депутатов.

Процесс выборов мэра сегодня был самым долгим в истории думы.

Заседание началось в 9 часов, таким образом процесс избрания мэра в целом занял более девяти часов, в том числе около пяти часов кандидаты отвечали на вопросы депутатов.

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«Согласие» в коалиции с партией «Честь служить Риге» получило на выборах 50,82% голосов, сам мэр собрал 105 006 плюсов, а в целом получил 231 116 голосов.

Впервые мэром Риги Ушаков стал в 2009 году и с тех пор бессменно возглавлял столичное самоуправление.

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