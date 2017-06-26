«Согласие» пришло к власти в Даугавпилсе; Барташевич сохранил пост в Резекне

Андрей Элксниньш
 

Андрей Элксниньш. Фото: LETA

 

Сегодня на первом заседании Даугавпилсской думы нового созыва мэром города избран лидер списка «Согласия» Андрей Элксниньш. Таким образом, «Согласие» пришло к власти в двух крупнейших городах страны.

Новую коалицию в Даугавпилсе сформировали «Согласие» и «Наша партия» Рихарда Эйгимса, оставив в оппозиции Латгальскую партию, которую представляет прежний мэр Янис Лачплесис.

За Элксниньша проголосовали все пять депутатов «Согласия» и четыре депутата «Нашей партии». Против были шесть депутатов Латгальской партии.

Реклама

По итогам выборов в Даугавпилсскую думу прошли всего три партии. С минимальным перевесом в городе победила Латгальская партия, которая получила на 113 голосов больше, чем «Согласие».

За Латгальскую партию проголосовали 28,57% жителей города, за «Согласие» - 28,16%., за «Нашу партию» - 19,34%.

В Резекне - без изменений

Мэром Резекне сегодня переизбран лидер списка «Согласия» в этом городе Александр Барташевич.

За Барташевича проголосовало десять депутатов, против были двое. Он был единственным кандидатом на должность председателя городской думы.

Находящееся в течение восьми лет у власти в Резекне «Согласие» уверенно победило и на прошедших выборах, набрав 59,03% голосов депутатов и получив в думе девять мандатов.

Объединение Латгальской партии, национального объединения «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ и «Единства» представлено в самоуправлении двумя депутатами, у Союза «зеленых» и крестьян и партии «Единое Резекне» - по одному.

Еще по этой теме
Ушаков сохранил должность мэра Риги

Ушаков сохранил должность мэра Риги


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Langstiņi, 178000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 94000 EUR
Квартира
Квартира, Mārupe, 151900 EUR

reklama.vesti.lv

Джоан Роулинг рассказала о другом Гарри Поттере Showbiz

Джоан Роулинг рассказала о другом Гарри Поттере

Ургант устроил рэп-дуэль со Шнуровым Showbiz

Ургант устроил рэп-дуэль со Шнуровым

Выявлены продукты, которые подавляют сексуальное желание Wo&Men

Выявлены продукты, которые подавляют сексуальное желание

Еще краше! Ирина Шейк через 3 месяца после родов снялась топлес Wo&Men

Еще краше! Ирина Шейк через 3 месяца после родов снялась топлес

30% жителей Латвии не доверяют информации в соцсетях Hi-Tech

30% жителей Латвии не доверяют информации в соцсетях

Даугавпилс

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
SPECIĀLISTUS TRASTA PAKALPOJUMU ...
SPECIĀLISTUS TRASTA PAKALPOJUMU ...
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
DELIVERY PROJECT MANAGER
DELIVERY PROJECT MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 