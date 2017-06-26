«Согласие» пришло к власти в Даугавпилсе; Барташевич сохранил пост в Резекне

Сегодня на первом заседании Даугавпилсской думы нового созыва мэром города избран лидер списка «Согласия» Андрей Элксниньш. Таким образом, «Согласие» пришло к власти в двух крупнейших городах страны.

Новую коалицию в Даугавпилсе сформировали «Согласие» и «Наша партия» Рихарда Эйгимса, оставив в оппозиции Латгальскую партию, которую представляет прежний мэр Янис Лачплесис.

За Элксниньша проголосовали все пять депутатов «Согласия» и четыре депутата «Нашей партии». Против были шесть депутатов Латгальской партии.

Реклама

По итогам выборов в Даугавпилсскую думу прошли всего три партии. С минимальным перевесом в городе победила Латгальская партия, которая получила на 113 голосов больше, чем «Согласие».

За Латгальскую партию проголосовали 28,57% жителей города, за «Согласие» - 28,16%., за «Нашу партию» - 19,34%.

В Резекне - без изменений

Мэром Резекне сегодня переизбран лидер списка «Согласия» в этом городе Александр Барташевич.

За Барташевича проголосовало десять депутатов, против были двое. Он был единственным кандидатом на должность председателя городской думы.

Находящееся в течение восьми лет у власти в Резекне «Согласие» уверенно победило и на прошедших выборах, набрав 59,03% голосов депутатов и получив в думе девять мандатов.

Объединение Латгальской партии, национального объединения «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ и «Единства» представлено в самоуправлении двумя депутатами, у Союза «зеленых» и крестьян и партии «Единое Резекне» - по одному.

Еще по этой теме