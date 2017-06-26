Глава Рижского центрального рынка пойдет работать в Сейм

Председатель правления Рижского центрального рынка Андрис Морозов возьмет на себя обязанности депутата Сейма вместо Никиты Никифорова, который был выбран в Юрмальскую думу, сообщает агентство ЛЕТА.

Морозов подтвердил, что решил работать в Сейме. Обязанности депутата он не может совмещать с должностью председателя правления рынка, поэтому кресло ему придется оставить. Он пояснил, что это означает, что на должность главы Центрального рынка может быть объявлен конкурс.

В свою очередь место мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша в парламенте займет Елена Лазарева. Она подтвердила, что планирует стать депутатом.

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Фракцию «Согласия» в Сейме придется покинуть и Валерию Агешину, который был избран в Лиепайскую думу. Его место планируют занять исключенный из «Согласия», ныне представитель партии «Лиепайский квадрат» Роман Милославский.

Напомним, всего в различные самоуправления были избраны шесть депутатов Сейма. Руководитель Юридического бюро Дина Мейстере пояснила агентству ЛЕТА, что вне зависимости от того, написал ли депутат Сейма заявление о сложении мандата или нет, он на основании закона теряет мандат, если выбран в самоуправление.