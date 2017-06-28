Бондарсу, возможно, придется найти 2 млн

Если новоизбранный депутат Рижской думы Мартиньш Бондарс не захочет отдать ликвидатору «Latvijas Krаjbanka» частный дом своей семьи - разрекларимованную в предвыборной газете «спокойную гавань» в Марупе, ему вместе с еще шестью бывшими членами правления банка придется срочно собрать более 95 тыс. евро на уплату государственной пошлины за подачу апелляции на приговор суда первой инстанции и надеяться на лучшее.

О том, что суд Видземского предместья Риги неделю назад на закрытом заседании постановил солидарно взыскать ущерб в размере более 15 млн евро с семи бывших членов правления «Latvijas Krаjbanka», в понедельник сообщил представитель ликвидатора банка - компании «KPMG Baltics». Эти лица без достаточного хозяйственного обоснования выдали несколько займов зарегистрированным на Сейшельских островах и на Кипре компаниям.

«KPMG Baltics» в 2015 году подала иск к бывшим членам правления банка о взыскании убытков, возникших у банка до начала процесса неплатежеспособности в 2015 году. В мае 2016 года Высший суд Великобритании признал бывшего члена совета «Latvijas krаjbanka», фактического мажоритарного акционера банка Владимира Антонова виновным в причинении банку ущерба в размере 60,5 млн евро и 30,8 млн долларов.

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В конце 2011 года в «Latvijas krаjbanka» была обнаружена недостача в размере примерно 100 млн латов (около 142 млн евро), а 23 декабря 2011 года Рижский окружной суд признал банк неплатежеспособным. Подозреваемыми в присвоении денег в крупном размере по уголовному процессу признаны бывший президент банка Ивар Приедитис, совладелец банка Антонов, бывшие члены правления Дзинтар Пелцебргс и Мартиньш Заланс. В 2011 году по этому процессу была задержана также бывший член правления банка Светлана Овчинникова.

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