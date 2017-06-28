Бондарсу, возможно, придется найти 2 млн

Мартиньш Бондарс
 

Мартиньш Бондарс. Фото: Evija Trifanova / LETA

Если новоизбранный депутат Рижской думы Мартиньш Бондарс не захочет отдать ликвидатору «Latvijas Krаjbanka» частный дом своей семьи - разрекларимованную в предвыборной газете «спокойную гавань» в Марупе, ему вместе с еще шестью бывшими членами правления банка придется срочно собрать более 95 тыс. евро на уплату государственной пошлины за подачу апелляции на приговор суда первой инстанции и надеяться на лучшее.

О том, что суд Видземского предместья Риги неделю назад на закрытом заседании постановил солидарно взыскать ущерб в размере более 15 млн евро с семи бывших членов правления «Latvijas Krаjbanka», в понедельник сообщил представитель ликвидатора банка - компании «KPMG Baltics». Эти лица без достаточного хозяйственного обоснования выдали несколько займов зарегистрированным на Сейшельских островах и на Кипре компаниям.

«KPMG Baltics» в 2015 году подала иск к бывшим членам правления банка о взыскании убытков, возникших у банка до начала процесса неплатежеспособности в 2015 году. В мае 2016 года Высший суд Великобритании признал бывшего члена совета «Latvijas krаjbanka», фактического мажоритарного акционера банка Владимира Антонова виновным в причинении банку ущерба в размере 60,5 млн евро и 30,8 млн долларов.

Реклама

В конце 2011 года в «Latvijas krаjbanka» была обнаружена недостача в размере примерно 100 млн латов (около 142 млн евро), а 23 декабря 2011 года Рижский окружной суд признал банк неплатежеспособным. Подозреваемыми в присвоении денег в крупном размере по уголовному процессу признаны бывший президент банка Ивар Приедитис, совладелец банка Антонов, бывшие члены правления Дзинтар Пелцебргс и Мартиньш Заланс. В 2011 году по этому процессу была задержана также бывший член правления банка Светлана Овчинникова.

Еще по этой теме
Партия Бондарса не будет сотрудничать в Рижской думе с «Согласием»/ЧСР

Партия Бондарса не будет сотрудничать в Рижской думе с «Согласием»/ЧСР

Бондарc: выборы в Риге нельзя назвать честными

Бондарc: выборы в Риге нельзя назвать честными

Думская оппозиция выдвинет на пост мэра Риги Мартиньша Бондарса

Думская оппозиция выдвинет на пост мэра Риги Мартиньша Бондарса


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 163000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 270000 EUR

reklama.vesti.lv

Какие женщины по знаку Зодиака для мужчин дороже всех Wo&Men

Какие женщины по знаку Зодиака для мужчин дороже всех

Посадку ступени ракеты воссоздали в дополненной реальности Hi-Tech

Посадку ступени ракеты воссоздали в дополненной реальности

Лиене Грейфане ради селфи рискует жизнью Showbiz

Лиене Грейфане ради селфи рискует жизнью

Жириновский - философ, Галустян - охранник: итальянцы угадывают Showbiz

Жириновский - философ, Галустян - охранник: итальянцы угадывают

Наследница Swarovski наслаждается медовым месяцем Wo&Men

Наследница Swarovski наслаждается медовым месяцем

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SPECIĀLISTUS TRASTA PAKALPOJUMU ...
SPECIĀLISTUS TRASTA PAKALPOJUMU ...
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
DELIVERY PROJECT MANAGER
DELIVERY PROJECT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 