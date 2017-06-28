Из-за неявки Ушакова оппозиция сумела «сорвать» кворум на заседании комиссии по транспорту

Нил Ушаков и Андрис Америкс
 

Нил Ушаков и Андрис Америкс. Фото: Paula Čurkste / LETA

В среду, 28 июня, коалиционные депутаты комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы отклонили предложение оппозиции включить общественных представителей в комиссию, принимающую решения о ценах на билеты в общественном транспорте Риги. Поэтому оппозиция «сорвала» кворум и заседание было прервано, рассказал председатель фракции Латвийского объединения регионов/Для развития Латвии (LRA/LA) Юрис Пуце.

Он рассказал, что для принятия решений комитета необходима поддержка более половины депутатов. Во всех комитетах Рижской думы 20 депутатов, из которых 11 коалиционных и 9 - оппозиционных. На заседание комитета не явился мэр Риги Нил Ушаков, и у коалиции большинства не было, сообщает агентство ЛЕТА.

Оппозционные фракции на заседании комитета по делам сообщения и транспорта предложили включить в комиссию по лицензированию пассажирских перевозок, которая принимает решения о ценах на билеты в общественном транспорте, общественных представителей, что обеспечило бы принятие решения в интересах рижан.

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Коалиция партий «Согласие» и «Честь служить Риге» предложение отклонила, поэтому, чтобы не допустить принятие решения, что создание комиссии реализуется без участия негосударственных организаций, оппозиционные фракции заседание прервали.


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