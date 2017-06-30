В 36 самоуправлениях не будет оппозиции

 

Фото: Zane Bitere/LETA

36 новых дум латвийских самоуправлений будут работать без оппозиции, свидетельствует обобщенная агентством ЛЕТА информация.

Среди городов республиканского значения только в Валмиере мэр города был избран единогласно. В остальных городах наблюдалась более или менее активная борьба за власть, в том числе в самоуправлениях, где правящие партии имеют явный перевес, например, в Риге и Вентспилсе.

В свою очередь в других самоуправлениях избранные от разных партий депутаты поддержали одного кандидата в мэры. Например, в таких бывших районных центрах, как Айзкраукле, Цесис и Алуксне, руководители дум были избраны единогласно.

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Без оппозиции будут работать также такие самоуправления в окрестностях Риги, как Стопини и Бабитский край.

Также оппозиции не будет в Дундагском, Руцавском и Вентспилсском краях, в Ауце, Энгуре, Иецаве, Яунелгаве, Яунпилсе, Елгаве, Олайне, Рундале и Тервете.

Фактически нет оппозиции в краевых самоуправлениях Аглоны, Риебини, Варакляны, Виляки, Зилупе, Резекне и Даугавпилса,

Не разделились на коалицию и оппозицию депутаты самоуправлений в Беверинском, Буртниекском, Коценском, Малпилском, Стренчском, Смилтенском, Раунском, Ропажском и Сейском краях.

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