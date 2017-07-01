Президент передал Сейму на повторное рассмотрение два спорных законопроекта

 

Фото: LETA

Президент Раймонд Вейонис передал на повторное рассмотрение в Сейм два спорных законопроекта - изменения в законе об устройстве государственного управления, которые предусматривают обнародование оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, и поправки к закону о рынке финансовых инструментов, касающиеся прав миноритарных акционеров.

22 июня Сейм принял поправки к закону об устройстве госуправления, поддержав предложение депутата Интса Далдериса («Единство») о том, что впредь должны публиковаться также данные о зарплатах работников госучреждений, в том числе учителей. В настоящее время закон гласит, что публикуются только данные о зарплатах должностных лиц госучреждений.

Принятые поправки предусматривают, что

данные о зарплатах и других выплачиваемых должностным лицам и работникам суммах ежемесячно должны публиковаться на сайте соответствующего учреждения с указанием имени, фамилии, должности и выплаченной суммы,

если закон не предусматривает иное. Эта информация должна находиться на сайте учреждения не менее 10 лет. Планировалось, что Кабинет министров определит учреждения, должностных лиц и работников, зарплаты которых не будут публиковаться по соображениям национальной безопасности.

Реклама

Как указал президент, недопустимо, когда законодатель регулирует один и тот же вопрос разными способами в рамках двух разных законов. Утвержденные Сеймом изменения противоречат поправкам к закону об оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений, принятым всего за два месяца до этого.

В письме председателю Сейма президент попросит внимательно проанализировать соответствие принятых парламентом поправок требованиям защиты и оборота личных данных, а также соблюдение прав, гарантированных 100-й и 96-й статьей Конституции. Президент получил письмо от Государственной инспекции данных, в котором указывается на несоответствие норм закона требованиям нормативных актов о защите данных физических лиц, поэтому инспекция просит не провозглашать закон.

22 июня Сейм принял также спорные поправки к закону о рынке финансовых инструментов, которые регулируют права миноритарных акционеров, а именно, обязательный выкуп акций и установление цены акций при обязательном выкупе.

Сейм поддержал норму, согласно которой в случае, если Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) издает административный акт о том, что лицо в соответствии с законом обязано предложить обязательный выкуп акций, но не сделало этого, для данного лица срок выполнения этого обязательства наступает со дня вступления в силу данного административного акта.

При этом стоимость выкупа одной акции рассчитывается в соответствии с установленным законом порядком, считая период установления цены выкупа акций со дня издания административного акта. Цена акций указывается в изданном КРФК административном акте.

Однако юридическое бюро Сейма обратило внимание на заключение Минюста о том, что в контексте с другими поддержанными нормами возможен риск ограничения прав лиц и нарушения принципа соразмерности. Изменения предусматривают, что акционеры большинства будут обязаны купить, а миноритарные акционеры будут иметь право продать акции, но не оценивается, имеются ли у мажоритарного акционера средства, чтобы выкупить акции, и в некоторых случаях это может привести к неплатежеспособности.

Как указал президент, принятые нормы вызывают сомнения в том, были ли проанализированы и устранены все риски, к которым может привести вступление закона в силу. Предлагаемые изменения могут необоснованно ограничить права мажоритарных акционеров, считает Вейонис,

«Без такой оценки в случае утверждения нового регулирования существует риск нарушить баланс между защитой интересов миноритарных и мажоритарных акционеров», - отметил президент.

Еще по этой теме
Вейонис хочет, чтобы в 2019 году президента Латвии избирал народ

Вейонис хочет, чтобы в 2019 году президента Латвии избирал народ

Зиле: всенародные выборы могут дать Латвии президента, приближенного к Кремлю

Зиле: всенародные выборы могут дать Латвии президента, приближенного к Кремлю

Президент: необходимо разобраться с гражданством для детей неграждан

Президент: необходимо разобраться с гражданством для детей неграждан


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR
Земля
Земля, Līči, 38000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 31800 EUR

reklama.vesti.lv

Бывшая порнозвезда Кендалл Карсон пытается стать моделью Showbiz

Бывшая порнозвезда Кендалл Карсон пытается стать моделью

Поющий полицейский Пузиков с любимой провел отпуск в Испании Showbiz

Поющий полицейский Пузиков с любимой провел отпуск в Испании

Собака стала главной звездой выступления оркестра Wo&Men

Собака стала главной звездой выступления оркестра

В Риге создана сеть интернета вещей Hi-Tech

В Риге создана сеть интернета вещей

Романтичная Селин Дион сразила «рокерским прикидом» Wo&Men

Романтичная Селин Дион сразила «рокерским прикидом»

Президент Латвии

Законодательство

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
DELIVERY PROJECT MANAGER
DELIVERY PROJECT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
IEPIRKUMU VADĪTĀJU
IEPIRKUMU VADĪTĀJU
PROJEKTU VADĪTĀJS
PROJEKTU VADĪTĀJS
http://alkoutlet.lv

Темы

 