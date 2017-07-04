В Эстонию прибыла боевая техника венгерского подразделения пехоты

В понедельник вечером на железнодорожную станцию Выру прибыла боевая техника венгерской пехотной роты, во вторник утром технику сгрузили и доставили в военный городок Таара. Личный состав роты прибыл в Эстонию еще в воскресенье транспортным самолетом ВВС США C-17 Globemaster.

«Важна не только тренировка с техникой, важно перемещение в Эстонию сил союзников»,- сказал следивший за разгрузкой техники в Выру», - передал BNS главный штаб Сил обороны слова командира 2-й пехотной бригады, полковника Ээро Ребо.

Встретить венгров на железнодорожной станции пришел и уездный старейшина ВыруАндрес Кыйв, который встретился с командиром венгерского контингента подполковников Золтаном Фекетшом и пожелал союзникам успешных учений в Эстонии и доброй памяти о ней. «надеюсь, что когда ваше подразделение будет уезжать после тренировки здесь, вы возсьмене с собой частичку эстонского опыта и поделитесь с нами своим»,- сказал Кыйв.

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В парк техники венгерской пехотной роты входят бронетранспортер BTR-80 с 14,5 мм тяжелыми пулеметами KPVT и 30- мм скорострельными пушками. В Эстонию также прибыли больше десятка бронетранспортеров, большая часть их останется в Южной Эстонии в Выруском уезде, где будут проходить учения 2-й пехотной бригады, в составе которой подразделение пехоты из Венгрии, которое приступит к совместным учениям.

Прибывшее подразделение входит в состав 1-го механизированного батальона 26-й пехотной бригады «Дьердь Клапка» Венгрии, которая на постоянной основе базируется на северо-западе Венгрии в районе города Тата. Подразделение прибыло в Эстонию в рамках учений Training Bridge 2017, оно проведет в Эстонии три месяца в порядке ротации. В ходе учений подразделение отработает в Эстонии сотрудничество с подразделениями 2-й пехотной бригады и ознакомится с эстонскими ландшафтом и возможностями обучения. Подразделение будет дислоцировано в городке Таара в городе Выру.

Венгерское подразделение прибыло в Эстонию в соответствии с соглашением между странами Вышеградской группы, решившими в рамках мер сдерживания НАТО совершить вклад в повышение военного присутствия в Балтийских странах.