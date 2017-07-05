«Единство» хочет создать комиссию по расследованию т.н. переговоров олигархов

«Единство» предложит партнерам по коалиции создать парламентскую комиссию по расследованию т.н. переговоров олигархов, заявил после заседания парламентской фракции партии ее руководитель Андрис Пиебалгс.

По его словам, формирование комиссии и руководство ею можно доверить представителю «Единства» Андрею Юдину.

Комиссия должна убедиться в аутентичности озвученных фактов, выяснить, почему по этому делу так долго не принимались решения, и заявить, какие еще политические меры необходимы, чтобы подобная ситуация не повторилась.

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Как сообщалось, подслушанные в гостинице «Ридзене» переговоры между политиками и предпринимателями служили одним из основных доказательств в так называемом деле олигархов, которое было возбуждено в 2011 году по таким статьям Уголовного закона, как взяточничество, легализация незаконно полученных финансовых средств, злоупотребление служебным положением и нарушения ограничений для должностных лиц.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией расследовало это дело несколько лет, но решило его прекратить, так как подслушанные разговоры оказались недостаточным доказательством для предъявления обвинения.

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