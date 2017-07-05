«Единство» хочет создать комиссию по расследованию т.н. переговоров олигархов

Андрис Приебалгс
 

Андрис Приебалгс. Фото: Ieva Čīka / LETA

«Единство» предложит партнерам по коалиции создать парламентскую комиссию по расследованию т.н. переговоров олигархов, заявил после заседания парламентской фракции партии ее руководитель Андрис Пиебалгс.

По его словам, формирование комиссии и руководство ею можно доверить представителю «Единства» Андрею Юдину.

Комиссия должна убедиться в аутентичности озвученных фактов, выяснить, почему по этому делу так долго не принимались решения, и заявить, какие еще политические меры необходимы, чтобы подобная ситуация не повторилась.

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Как сообщалось, подслушанные в гостинице «Ридзене» переговоры между политиками и предпринимателями служили одним из основных доказательств в так называемом деле олигархов, которое было возбуждено в 2011 году по таким статьям Уголовного закона, как взяточничество, легализация незаконно полученных финансовых средств, злоупотребление служебным положением и нарушения ограничений для должностных лиц.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией расследовало это дело несколько лет, но решило его прекратить, так как подслушанные разговоры оказались недостаточным доказательством для предъявления обвинения.

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