Президент Латвии Раймонд Вейонис сегодня на саммите «Инициативы трех морей» в Варшаве ознакомил президента США Дональда Трампа с важными для Латвии вопросами, сообщили агентству ЛЕТА в президентской канцелярии.

Официальной двухсторонней встречи президентов Латвии и США не было, тем не менее, Вейонис ознакомил Трампа с важными для Латвии вопросами отношений США и Европы, пояснили в канцелярии.

«Инициатива трех морей» (Адриатического, Черного и Балтийского) - неформальная платформа, призванная наладить более тесное сотрудничество стран в области энергетики, транспорта, содействия бизнесу и цифровой коммуникации, укреплять политические связи государств, развивать трансграничное сотрудничество в регионе и реализовывать макрорегиональные проекты.

Реклама

«Инициатива трех морей» объединяет 12 стран ЕС, географически расположенных между тремя морями. Это Австрия, Болгария, Чехия, Хорватия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия.