LTV и Латвийское радио призывают расторгнуть сотрудничество с Рижской думой

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Председатель фракции «Единство» в Рижской думе Вилнис Кирсис призвал Латвийское телевидение (LTV) и Латвийское радио прекратить финансовое сотрудничество с Рижской думой, чтобы обеспечить самый высокий нейтралитет общественных СМИ.

Письмо было направлено члену правления Латвийского радио Сигите Роке и председателю правления LTV Ивару Белте. В нем призывается отказаться от любого финансового сотрудничества с Рижской думой, ее структурами, Рижским свободным портом, чтобы обеспечить наивысшие стандарты профессионализма и нейтралитета, сказано в письме.

В нем депутат ссылается на опубликованные в журнале Ir «беседы олигархов», в которых участвовал и заместитель мэра Рижской думы и председатель правления Рижского свободного порта Андрис Америкс, где также обсуждалась возможность использования бюджетных средств думы и порта, чтобы влиять и покупать содержание СМИ.

Реклама

Кирсис уверен, что нынешняя практика Рижской думы тратить миллионы евро налогоплательщиков на договоры со СМИ угрожают демократии и основам правового государства.

Напомним, LTV и Латвийское радио ранее приняли решение прекратить сотрудничество с Вентспилсской думой, поскольку ее мэр Айвар Лембергс был одним из активных участников «бесед олигархов» и обсуждал способы влияния на СМИ.

Еще по этой теме
«Разговоры олигархов в Rīdzene»: герои «прослушек» до сих пор у власти

«Разговоры олигархов в Rīdzene»: герои «прослушек» до сих пор у власти

«Единство» хочет создать комиссию по расследованию т.н. переговоров олигархов

«Единство» хочет создать комиссию по расследованию т.н. переговоров олигархов

«Переговоры олигархов»: Дзинтарс призывает ПБ расследовать влияние РФ на политику Латвии

«Переговоры олигархов»: Дзинтарс призывает ПБ расследовать влияние РФ на политику Латвии


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Staburaga pag., 70000 EUR
Дом
Дом, Gauja, 279000 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 42000 EUR

reklama.vesti.lv

SpaceX с третьей попытки запустила ракету Falcon 9 Hi-Tech

SpaceX с третьей попытки запустила ракету Falcon 9

Фотосессия 90-летней именинницы повеселила Сеть Wo&Men

Фотосессия 90-летней именинницы повеселила Сеть

18 правил этикета, не знать которые стыдно Wo&Men

18 правил этикета, не знать которые стыдно

Названы неожиданные самые полезные для печени продукты Wo&Men

Названы неожиданные самые полезные для печени продукты

Батрутдинов назвал «самого бедного гея» в российском шоубизе Showbiz

Батрутдинов назвал «самого бедного гея» в российском шоубизе

Олигархи

Телевидение

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS
SALES ENGINEER
SALES ENGINEER
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 