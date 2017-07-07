LTV и Латвийское радио призывают расторгнуть сотрудничество с Рижской думой

Председатель фракции «Единство» в Рижской думе Вилнис Кирсис призвал Латвийское телевидение (LTV) и Латвийское радио прекратить финансовое сотрудничество с Рижской думой, чтобы обеспечить самый высокий нейтралитет общественных СМИ.

Письмо было направлено члену правления Латвийского радио Сигите Роке и председателю правления LTV Ивару Белте. В нем призывается отказаться от любого финансового сотрудничества с Рижской думой, ее структурами, Рижским свободным портом, чтобы обеспечить наивысшие стандарты профессионализма и нейтралитета, сказано в письме.

В нем депутат ссылается на опубликованные в журнале Ir «беседы олигархов», в которых участвовал и заместитель мэра Рижской думы и председатель правления Рижского свободного порта Андрис Америкс, где также обсуждалась возможность использования бюджетных средств думы и порта, чтобы влиять и покупать содержание СМИ.

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Кирсис уверен, что нынешняя практика Рижской думы тратить миллионы евро налогоплательщиков на договоры со СМИ угрожают демократии и основам правового государства.

Напомним, LTV и Латвийское радио ранее приняли решение прекратить сотрудничество с Вентспилсской думой, поскольку ее мэр Айвар Лембергс был одним из активных участников «бесед олигархов» и обсуждал способы влияния на СМИ.

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