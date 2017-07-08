Социолог: Вейонис не был активен в сферах, которые волнуют общество

Президент Латвии Раймонд Вейонис до сих пор не был активен в тех сферах, которые больше всего волнуют общество, считает социолог Лига Раснача.

Сегодня исполняется два года со вступления Вейониса в должность президента, и в его работе были несколько неактивных периодов. Несмотря на возросшую в последнее время активность президента, Вейонис не обращается к вопросам, которые волнуют общество.

По крайней мере часть общества взволнована публикациями про «разговоры олигархов», и, по мнению Расначи, президент должен ясно выразить в этом вопросе свое отношение. Также социолог критически оценивает инициативу Вейониса о всенародном избрании президента. Этот вопрос нужно непременно рассматривать в контексте с расширением президентских полномочий.

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«Тот способ, каким выдвигается идея о народно избранном президенте, выглядит как популизм, потому что, если не менять функций президента, ничего не изменится. Этот вопрос нужно рассматривать в комплексе с изменением функций, иначе это популистский ход», - уверена социолог.

Также, по ее мнению, Вейонис должен выразить конкретное мнение по проблемам здравоохранения и не допустить его приватизации, что означает недоступность здравоохранения для множества людей.

По мнению же политолога Филиппа Раевского, Вейонис был активен как в целом, так и в вопросах, волнующих общество, особенно законодательных. «За два года Вейонис вернул столько же законов, сколько президент Андрис Берзиньш за четыре года в целом. С этой точки зрения он достаточно активен», - сказал Раевский. Он хотел бы от президента еще большей активности и считает, что это возможно.

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