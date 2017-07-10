Коалиция поддержала создание комиссии по расследованию «переговоров олигархов»

Эдвард Смилтенс
 

Эдвард Смилтенс. Фото: Zane Bitere / LETA

Партнеры по коалиции сегодня концептуально поддержали предложение партии «Единство» о создании комиссии по парламентскому расследованию так называемых переговоров олигархов, опубликованных журналом «Ir». Об этом сообщил после заседания коалиции представитель «Единства» Эдвард Смилтенс.

Еще по этой теме

Руководителем комиссии может быть назначен депутат Сейма Андрей Юдин («Единство»).

В течение двух недель

«Единство» разработает юридическое обоснование создания комиссии и начнет сбор подписей депутатов.

Реклама

Как сообщил Смилтенс, предложение о создании комиссии поддерживает также национальное объединение «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ, и его депутаты готовы подписаться под запросом. В свою очередь Союз «зеленых» и крестьян поддерживает создание комиссии, но пока не ясно, подпишет ли кто-то из его депутатов запрос.

Для создания комиссии необходимо собрать подписи 34 депутатов.

Как сообщалось, подслушанные в гостинице «Ридзене» переговоры между политиками и предпринимателями служили одним из основных доказательств в так называемом деле олигархов, которое было возбуждено в 2011 году по таким статьям Уголовного закона, как взяточничество, легализация незаконно полученных финансовых средств, злоупотребление служебным положением и нарушения ограничений для должностных лиц.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией расследовало это дело несколько лет, но решило его прекратить, так как подслушанные разговоры оказались недостаточным доказательством для предъявления обвинения.

Еще по этой теме
«Разговоры олигархов в Rīdzene»: герои «прослушек» до сих пор у власти

«Разговоры олигархов в Rīdzene»: герои «прослушек» до сих пор у власти

Премьер: Для расследования «переговоров олигархов» не следует формировать новую комиссию

Премьер: Для расследования «переговоров олигархов» не следует формировать новую комиссию

«Единство» хочет создать комиссию по расследованию т.н. переговоров олигархов

«Единство» хочет создать комиссию по расследованию т.н. переговоров олигархов


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 162000 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 42000 EUR
Квартира
Квартира, Mārupe, 151900 EUR

reklama.vesti.lv

Американка показала «спиннер для груди» в действии Hi-Tech

Американка показала «спиннер для груди» в действии

Шепелев показал новое видео с подросшим сыном Платоном Showbiz

Шепелев показал новое видео с подросшим сыном Платоном

Диетологи назвали «вредные» продукты, помогающие похудеть Wo&Men

Диетологи назвали «вредные» продукты, помогающие похудеть

NASA показало «голову динозавра» на Марсе Hi-Tech

NASA показало «голову динозавра» на Марсе

ФОТО: Несмотря на непогоду, российские звезды отдыхают в Юрмале Showbiz

ФОТО: Несмотря на непогоду, российские звезды отдыхают в Юрмале

Сейм

Депутаты

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
VADĪBAS ASISTENTI/-U (UZ NOTEI ...
VADĪBAS ASISTENTI/-U (UZ NOTEI ...
EKSPORTA MENEDŽERU ASISTENTU/ ...
EKSPORTA MENEDŽERU ASISTENTU/ ...
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 