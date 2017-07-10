Коалиция поддержала создание комиссии по расследованию «переговоров олигархов»

Партнеры по коалиции сегодня концептуально поддержали предложение партии «Единство» о создании комиссии по парламентскому расследованию так называемых переговоров олигархов, опубликованных журналом «Ir». Об этом сообщил после заседания коалиции представитель «Единства» Эдвард Смилтенс.

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Руководителем комиссии может быть назначен депутат Сейма Андрей Юдин («Единство»).

В течение двух недель

«Единство» разработает юридическое обоснование создания комиссии и начнет сбор подписей депутатов.

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Как сообщил Смилтенс, предложение о создании комиссии поддерживает также национальное объединение «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ, и его депутаты готовы подписаться под запросом. В свою очередь Союз «зеленых» и крестьян поддерживает создание комиссии, но пока не ясно, подпишет ли кто-то из его депутатов запрос.

Для создания комиссии необходимо собрать подписи 34 депутатов.

Как сообщалось, подслушанные в гостинице «Ридзене» переговоры между политиками и предпринимателями служили одним из основных доказательств в так называемом деле олигархов, которое было возбуждено в 2011 году по таким статьям Уголовного закона, как взяточничество, легализация незаконно полученных финансовых средств, злоупотребление служебным положением и нарушения ограничений для должностных лиц.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией расследовало это дело несколько лет, но решило его прекратить, так как подслушанные разговоры оказались недостаточным доказательством для предъявления обвинения.

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