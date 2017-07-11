Все громче говорят о конце «Единства»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

Годы независимости показали, что долго удержать любовь избирателей невозможно. В небытие ушли такие политические гранды, как «Латвияс цельш» и Народная партия.

Еще по этой теме

Сегодня все вероятнее становится, что забвение ожидает и «Единство». Как единая партия эта политическая сила сформировалось в 2010 году, а в формате объединения трех разных партий существовала с 2009 года, пишет Neatkarīga.

Если сбудутся ожидания политических конкурентов и прогнозы политологов,

предстоящие в 2018 году парламентские выборы, несмотря на публичный оптимизм лидеров «Единства», могут стать для партии последними.

Реклама

«В политических кулуарах очень активно говорят о передислокации некоторых представителей «Единства» в ряды Новой консервативной партии. [..] Имена прочих членов «Единства», вероятно, останутся в истории политики», - так будущее некогда могущественной политической силы видит лидер Союза «зеленых» и крестьян Аугуст Бригманис.

Еще по этой теме
Калниете: «Единство» сегодня не является крупным игроком в политике

Калниете: «Единство» сегодня не является крупным игроком в политике

Пиебалгс: выборы показали, что «Единство» будет существовать

Пиебалгс: выборы показали, что «Единство» будет существовать

Пиебалгс: «Единство» достаточно сильно, чтобы идти в Сейм отдельным списком

Пиебалгс: «Единство» достаточно сильно, чтобы идти в Сейм отдельным списком


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Дом
Дом, Tīraine, 279000 EUR

reklama.vesti.lv

iPhone 8 получит «зеркальную» заднюю панелью Hi-Tech

iPhone 8 получит «зеркальную» заднюю панелью

Паулина Андреева рассказала о совместном быте с Бондарчуком Showbiz

Паулина Андреева рассказала о совместном быте с Бондарчуком

Держитесь, мужчины! Горячая бразильянка веселится в микро-бикини Wo&Men

Держитесь, мужчины! Горячая бразильянка веселится в микро-бикини

В США «умная» колонка распознала угрозу и сама вызвала полицию Hi-Tech

В США «умная» колонка распознала угрозу и сама вызвала полицию

Экс-сотрудница Facebook позволит людям стать телепатами Hi-Tech

Экс-сотрудница Facebook позволит людям стать телепатами

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
PROJEKTU SASKAŅOŠANAS SPECIĀLI ...
PROJEKTU SASKAŅOŠANAS SPECIĀLI ...
DIREKTORA/ VADĪTĀJA ASISTENTU/- ...
DIREKTORA/ VADĪTĀJA ASISTENTU/- ...
BIZNESA ATBALSTA SPECIĀLISTES/-A ...
BIZNESA ATBALSTA SPECIĀLISTES/-A ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 