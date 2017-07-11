Все громче говорят о конце «Единства»

Годы независимости показали, что долго удержать любовь избирателей невозможно. В небытие ушли такие политические гранды, как «Латвияс цельш» и Народная партия.

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Сегодня все вероятнее становится, что забвение ожидает и «Единство». Как единая партия эта политическая сила сформировалось в 2010 году, а в формате объединения трех разных партий существовала с 2009 года, пишет Neatkarīga.

Если сбудутся ожидания политических конкурентов и прогнозы политологов,

предстоящие в 2018 году парламентские выборы, несмотря на публичный оптимизм лидеров «Единства», могут стать для партии последними.

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«В политических кулуарах очень активно говорят о передислокации некоторых представителей «Единства» в ряды Новой консервативной партии. [..] Имена прочих членов «Единства», вероятно, останутся в истории политики», - так будущее некогда могущественной политической силы видит лидер Союза «зеленых» и крестьян Аугуст Бригманис.

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