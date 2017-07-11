ЦГЯ: мэр Даугавпилса игнорирует требования закона о государственном языке

Андрей Элксниньш
 

Андрей Элксниньш. Фото: Ieva Čīka / LETA

Председатель Даугавпилсской гордумы Андрей Элксниньш, приступив к выполнению должностных обязанностей, явно игнорирует требования закона о государственном языке, считает Центр государственного языка (ЦГЯ).

Как сообщили агентству ЛЕТА в ЦГЯ, во вторник Элксниньш дал пресс-конференцию, на которой на вопросы латышских журналистов отвечал на латышском языке, а на вопросы русскоязычных - на русском.

В государственных и муниципальных учреждениях, на заседаниях и других рабочих заседаниях должен использоваться государственный язык, подчеркивает ЦГЯ. Если устроитель считает необходимым во время совещания использовать иностранный язык, он должен обеспечить перевод на госязык.

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Сам Элксниньш на пресс-конференции сказал, что получил от ЦГЯ письмо, в котором ЦГЯ интересуется, на каком языке организована коммуникация на пресс-конференциях в Даугавпилсской думе. Элксниньш пояснил, что ответы на вопросы даются на том языке, на каком они заданы.

На сегодняшнюю пресс-конференцию был приглашен также переводчик, который при необходимости мог бы обеспечить перевод, но такой необходимости не возникло.

Такой порядок на пресс-конференциях руководства Даугавпилсской думы был и в гордуме предыдущих созывов.

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