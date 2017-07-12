На минувшей неделе истребители НАТО дважды сопроводили российские самолеты

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

На минувшей неделе истребители НАТО, несущие дежурство в воздушном пространстве Балтии, дважды поднимались в небо для опознания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном пространстве над Балтийским морем.

Как сообщает Министерство обороны Литвы, 4 июля истребители НАТО поднялись в воздух для опознания и сопровождения российского самолета «Ил-20», летевшего над Балтийским морем с континентальной части России в Калининградскую область. Самолет летел с выключенным транспондером, без полетного плана, поддерживал связь с региональными диспетчерами.

Еще один «Ил-20» летел из Калининградской области на территорию России 7 июля. Он также следовал с выключенным транспондером, но следовал полетному плану, поддерживал связь с региональными диспетчерами.

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Миссия патрулирования неба стран Балтии осуществляется с баз ВВС в Литве и Эстонии.

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