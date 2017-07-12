Сейм рассмотрит законопроект о налоговой реформе на внеочередном заседании

Президиум Сейма созвал 13 июля внеочередное заседание парламента для рассмотрения законопроектов о налоговой реформе.

В четверг предусмотрены два внеочередных пленарных заседания Сейма. В 9.00 начнется заседание, на котором будут рассмотрены вопрос о полномочиях новых депутатов и другие вопросы, затем будут рассмотрены вопросы, касающиеся налоговой реформы, сообщили агентству ЛЕТА в парламентской пресс-службе.

Вчера правительство завершило работу над сопровождающими налоговую реформу законопроектами и передало их на рассмотрение в Сейме.

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Кабинет министров на двух последних заседаниях рассмотрел в общей сложности более 10 законопроектов, необходимых для проведения реформы налоговой политики.

Во вторник Кабинет министров закончил рассмотрение оставшихся законопроектов налоговой реформы и одобрил изменения в законах о подоходном налоге с населения (ПНН), о налоге солидарности, об акцизном налоге, о государственном социальном страховании, о подоходном налоге и налоге с микропредприятий.

Правительство одобрило поправки к закону о ПНН, предусматривающие введение дифференцированного ПНН с 1 января 2018 года.

Поправки предусматривают, что с 2018 года ставки ПНН будут дифференцированы в зависимости от размера доходов: при доходе до 20 000 евро в год ставка налога составит 20%, от 20 001 евро до 55 000 евро - 23%, свыше 55 000 евро - 31,4%.

Единая ставка ПНН в размере 20% устанавливается также для доходов с капитала, в том числе от его прироста. Ранее эти ставки составляли 10% и 15%.

Патентная плата составит от 50 до 100 евро в месяц вместо нынешних 43-100 евро в месяц.

Для получения льгот ПНН в отношении платежей страховых премий период договора страхования жизни продлевается с 5 до 10 лет.

Поправки уточняют также размер необлагаемого минимума доходов на выделенное работодателем пособие на похороны (250 евро вместо 213,43 евро) и на подарки работодателя за период таксации - (15 евро вместо 14,23 евро).

В дальнейшем будет также установлено процентное (50% от уплаченного годового облагаемого дохода) и суммарное (600 евро в год) ограничение на общие оправданные расходы на лечение и образование за плательщика и каждого члена его семьи, на пожертвования, на пожертвования политическим партиям и на образование детей по интересам.

Необлагаемый минимум пенсий в 2018 году будет повышен до 250 евро, в 2019 году - до 270 евро, начиная с 2020 года - до 300 евро в месяц.

С 2018 года ставка обязательных взносов государственного социального страхования будет повышена на 1 процентный пункт, а полученные доходы будут направлены на финансирование здравоохранения.

Ставка социальных взносов будет увеличена на 1% (по 0,5% для работника и работодателя) и составит 35,09%, из них 24,09% будет платить работодатель, а 11% - работник.

Предполагается, что повышение ставки взносов соцстрахования на 1 процентный пункт даст для финансирования здравоохранения в 2018 году дополнительно 84,6 млн евро, в 2019 году - 98,1 млн евро, в 2020 году - 103,9 млн евро.

Эти средства будут направлены не в специальный бюджет, а в основной бюджет на финансирование здравоохранения, обеспечивая оплаченные из средств госбюджета услуги здравоохранения лицам, чье здоровье будет застраховано.

Работники, самозанятые, местные работники у работодателя-иностранца, которые или за которых вносят взносы соцстрахования в общем порядке, будут подлежать страхованию здоровья и иметь право получать оплачиваемые из госбюджета услуги здравоохранения.

Поправками к закону «Об акцизном налоге» правительство планирует компенсировать потерю налоговых поступлений, которые возникнут в результате реформы. Изменения предусматривают повышение ставок налога на топливо, сигареты и алкоголь.

Акцизный налог на не содержащий свинец бензин в 2018 году повышается на 7,8% - с 436 до 470 евро за 1000 литров.

Акциз на содержащий свинец бензин повышается на 24% - с 455,3 до 564 евро за 1000 литров.

Акциз на дизтопливо с 2018 года повысится на 11% - с 341 до 378 евро за 1000 литров, на сжиженный нефтегаз - на 12%, с 231 до 206 евро за 1000 литров.

Ставка акцизного налога на сигареты повышается на 5,5% - с 67 до 70,7 евро за 1000 штук с 1 июля 2018 года.

Акциз на вино повысится на 18% - с 78 до 92 евро за 100 литров, на пиво - на 24%, с 4,5 до 5,6 евро на каждый объемный процент абсолютного спирта.

Акциз на промежуточные алкогольные продукты крепостью от 15 до 22 объемных процентов повысится на 15% - со 130 до 150 евро за 100 литров, на остальные алкогольные напитки - на 15%, с 1450 до 1670 евро за процент абсолютного спирта.

Поступления налога солидарности в дальнейшем будут направляться на финансирование здравоохранения и социальное страхование. Это предусмотрено утвержденными правительством изменениями в законе о налоге солидарности.

Для обеспечения средств для здравоохранения налог солидарности будет трансформирован - 1 процентный пункт будет выделяться на нужды медицины, а 6 процентных пунктов - на взносы для накопления пенсионного капитала плательщиков этого налога.

В объеме 10,5 процентного пункта налог солидарности будет перечисляться на счет распределения подоходного налога с населения (ПНН), откуда в соответствии с принципами распределения ПНН будет поступать в госбюджет или в самоуправление, где декларирован работник. Остальная часть налога будет поступать в специальный пенсионный бюджет государства.

Правительство одобрило проект нового закона о подоходном налоге с предприятия (ПНП), предусматривающий отложить уплату ПНП до момента, когда прибыль распределена или иным образом направлена на такие расходы, которые не обеспечивают дальнейшее развитие предприятия.

Поправками к закону о налоге на эксплуатацию транспортного средства и налоге на легковые транспортные средства предприятий планируется с 1 января 2019 года изменить порядок уплаты налога - налог необходимо будет уплатить в полном размере перед прохождением государственного техосмотра.

Законопроект о поддержке налогоплательщиков в погашении пени и штрафов предусматривает, что Служба госдоходов (СГД) с 1 января 2018 года будет погашать накопившиеся у физических и юридических лиц пеню и штрафы, давая возможность в установленный срок оплатить образовавшиеся налоговые долги.

Поправками к закону о налогах и пошлинах планируется обязать кредитные учреждения раз в год предоставлять СГД информацию о клиентах - физических лицах, чей оборот дебетного или кредитного счета в предыдущем году превышает 15 тыс. евро и публиковать информацию о работодателях, у которых средняя месячная зарплата работников не превышает установленной в стране минимальной зарплаты.

Поправками к этому закону планируется также с 2018 года отменить налог солидарности.

Поправки к закону о налоге на добавленную стоимость (НДС) предусматривают с 1 января 2018 года расширить круг отраслей, в которых НДС применяется в реверсном порядке уплаты и установить порог годового оборота, до которого отечественным плательщикам НДС разрешается не регистрироваться в регистре плательщиков НДС, в размере 40 тыс. евро.

Поправками к закону о пошлине и налоге на лотереи и азартные игры планируется с 1 января 2018 года повысить ставки налога на 30%.

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