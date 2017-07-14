Путин, Трамп, Латвия и психо-эмоциональные желания

Оценивая встречу президентов США и России в Гамбурге во время саммита G20, латвийские политологи отмечают, что конкретной информации о ней весьма немного и считают, что, говоря об ее итогах, каждая из сторон «перетягивает одеяло на себя». Специалисты не считают, что после этой встречи отношения между двумя странами существенно изменятся и это может оказать какое-либо влияние на Латвию, однако, отмечается важность для нашей страны ее психо-эмоциональных желаний и получение конкретных сигналов.

- Постреакция Москвы и Вашингтона на результат этой встречи была разной. Как бы Вы, основываясь на официальной и дозированной информации, прокомментировали встречу Путина и Трампа?

Имантс Фредерикс Озолс, ответственный редактор отдела «Зарубежных новостей» ЛТВ:

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- Считаю, что эта встреча была крайне необходима обеим странам. Нужна она была и непосредственно Трампу: его нельзя было бы считать успешным президентом, если бы он не встретился с Путиным. Однако, чтобы он был успешным в глазах американской общественности, ему нужно было говорить с Путиным с позиции силы. Поэтому в своих заявлениях после встречи в Гамбурге он так себя и старается позиционировать:

мол, я пару раз строго ответил, грозно возразил Путину и т.д.























































Aizvērt В Гамбурге полиция водометами разогнала протестующих EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix







Вообще же, говоря о сегодняшней американской политике, нужно учитывать две параллели. С одной стороны, США заявляют, что теперь мы, прежде всего, будем заниматься своими проблемами, а другим поможем настолько, насколько они сами будут готовы с нами сотрудничать. С другой — Трамп не хочет, что бы при нем США перестали быть мировым лидером, определяющим мировую политику. Поэтому-то он сейчас и преподносит свои переговоры именно как «силовые».

Да, США заявили, что в отношениях с Россией нужно идти вперед, но они же не сказали «мы прощаем России то-то и то-то», проблему Украины и Сирии никто с повестки дня не снимал.

В России же, все происходит, как говорится, с точностью до наоборот. Российские СМИ результаты встречи Трамп — Путин преподносят в духе «у нас все получилось, с нами ведут переговоры» и т. д. Примерно такая же тональность была у российских СМИ после введения санкций: «мы выдержали ленинградскую блокаду, так что ваши санкции для нас «тьфу»!». Кстати, я не думаю, что это только лишь игра с общественностью, ведь в общем и целом Россия чувствует себя хорошо.

Однако, есть одно большое «но». Мне кажется,

в Кремле прекрасно понимают, что срок президентства Трампа может быть ограничен и он повторит путь президента Никсона,

который в 1974 году ушел в отставку поле Уотергейтского скандала. (Скандал разразился из-за прослушивания разговоров и фотографирования документов в штабе кандидата на пост президента США от Демократической партии Джорджа Макговерна, - прим. Ред.).

Москва понимает, что, да, Трамп — это президент, с которым мы можем кое-что предпринять, он прагматик, бизнесмен, в свою очередь и мы можем ему что-то предложить, но посмотрим, что будет дальше.

По словам Путина: есть причина полагать, «что мы сможем, по крайней мере, частично, восстановить уровень сотрудничества, который нам нужен». Трам, как обычно прибегнул к гиперболе. «Мы с президентом Путиным обсуждали самые разные вопросы, и я думаю, что все идет очень хорошо, — сказал он. — Мы ожидаем, что в наших отношениях произойдет много положительного — для России, для США, для всех заинтересованных сторон». Затем, уже по дороге домой, он отправил сообщение, что это была «фантастическая встреча». Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал «химию между двумя лидерами явно положительной».

- Представим на минуточку пока очень маловероятное: установление «теплых» личных контактов между Трампом и Путиным чуточку «растопит» отношения Россия-США. - Что это может означать для Евросоюза?

- Я бы не стал столь оптимистично говорить о возможном «потеплении отношений»между США и Россией, скорее — об их нормализации.Что касается Европы, то здесь есть несколько аспектов. Первый — ЕС смотрит, прежде всего, на реакцию на гамбургскую встречу в США, а не на российскую. Во-вторых, многое зависит от того, удержится ли Трамп на своем посту. И третий аспект заключается в том, что хотя в Берлине, Париже и Лондоне понимают, - ни одна из ведущих европейских стран не сможет взять на себя роль США, тем не менее, Европе пора смотреть на многие процессы «со своей колокольни» и перестать абсолютно некритично относится к своему заокеанскому партнеру.

Кроме этого, установление личных контактов между Трампом и Путиным ни в коей мере не влечет за собой автоматического улучшения российско-американских отношений.

- А для стран Балтии в целом и Латвии в частности? Ведь не следует забывать несколько аспектов. Во-первых, исторический, в контексте латвийско-российских отношений. Во-вторых, межнациональный, вернее, в данном случае, межэтнический. В-третьих, аспект государственной безопасности, которая у нас всецело зависит от НАТО и его столпа — США. Кроме того, не следует забывать и те откровенные разочарование и уныние латвийского истеблишмента исходом президентских выборов в США, когда вопреки ожиданиям очень многих победил Трамп, а не Хилари Клинтон.

- Все зависит от того, какие люди находятся у власти в государствах, в данном случае — Латвии и России. Мне кажется, что при нынешней ситуации даже, как я уже сказал, гипотетическая нормализация отношений между Россией и США никак не повлияет на наши отношения с Москвой.

Вы упомянули в своем вопросе межэтнические отношения. Конечно, совершенно по-разному воспринимают новости те, кто читает и смотрит новости на латышском языке и на русском. Если вы думаете, что, посмотрев новости на российском ТВ, а потом на латвийском, получите полную «картинку», вы ошибаетесь. Вы просто узнаете два, часто диаметрально противоположных мнения, две несовместимых «картинки».























































Aizvērt В протестах в Гамбурге ранены десятки полицейских AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix







Возвращаясь к латвийско-российским отношениям и влиянии на них оси США-Россия, отмечу, что

для Латвии было бы идеально, если бы свою внешнюю политику выработал Брюссель.

Сегодня же у ЕС такой политики, такой концепции нет.

Если бы в результате улучшения или ухудшения российско-американских отношений у Брюсселя появилась своя четкая позиция, вот это было бы для нас идеально. Но будем откровенны:

влияние Латвии на эти процессы ничтожно, вернее, оно никакое.

Конечно, гарантом нашей государственной безопасности являются именно США, а не ЕС, поэтому Латвии были бы выгодны, прежде всего, неагрессивные отношения между Россией и Штатами. Во-вторых, чтобы они были деловыми и прагматичными. Мы были бы, конечно, весьма заинтересованы,

чтобы учитывались и уважались наши желания, а они у нас в какой-то степени психо-эмоциональные.

Когда мы получим сигнал, что нас уважают, что не будут приниматься попытки манипулирования русскоязычной общиной, что между НАТО и Россией существует конструктивное сотрудничество, тогда и мы здесь, в Латвии, будем чувствовать себя спокойнее, увереннее и сможем дать рестарт нашим отношений с Москвой.

Андис Кудорс, исполнительный директор Центра исследований политики Восточной Европы:

- К сожалению, позиция Трампа по отношению к трансатлантическому сотрудничеству отличается от позиций его предшественников на президентском посту, да и большей части нынешнего американского истеблишмента.

Однако, я не думаю, что лозунг и настрой Трампа «America first»может как-то реально этому сотрудничеству повредить.

Говоря о латвийско-российских отношениях, давайте вспомним, какими они были до аннексии Крыма, то есть до 2014 года.Они же были абсолютно нормальными и вполне добрососедскими. Наш первый президент после восстановления независимости Гунтис Ульманис был с официальным визитом в Москве. Затем посещали Россию и Вайра Вике-Фрейберга, и Валдис Затлерс, развивалось наше экономическое сотрудничество. Я сейчас говорю о реальных делах.

То есть, Латвия делала очень многое для развития хороших отношений с Россией.

А теперь давайте вспомним, сколько российских премьеров или президентов побывало а Латвии? Ни одного.

Да были визиты Ельцина, Степашина, но они приезжали к нам уже после того, как оставили свои посты.

Вряд ли что-то принципиально изменится в мире, Европе и в наших отношениях с Россией, если даже Трамп будет разговаривать с Путиным дружественнее, чем это делал, например, Обама, ведь ближайшее окружение Трампа, в том числе и глава Госсекретарь Рекс Тиллерсон, настроены в отношении к России весьма критически.

Фото: Гамбург пытаются восстановить после погромов





















































Aizvērt Гамбург пытаются восстановить после погромов Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP EPA/ScanPix EPA/ScanPix EPA/ScanPix EPA/ScanPix EPA/ScanPix EPA/ScanPix EPA/ScanPix EPA/ScanPix







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