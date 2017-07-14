Посол России: с латвийской хуторской ментальностью можно жить на Сейшелах. Только надо ли?

 

Фото: Елена Иванцова, для TVNET

В Даугавпилсе чрезвычайный и полномочный посол России в Латвии Евгений Лукьянов в свойственной ему иронической и метафоричной манере похвалил сотрудников латвийского МИДа и предложил представить, что будет, если Латвия переедет на Сейшельские острова.

Евгений Лукьянов уже второй раз за полугодие приезжает в Даугавпилс, на этот раз по приглашению мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша. Основной темой разговора стало сотрудничество самоуправления второго по величине латвийского города с российскими административными единицами, прежде всего, приграничными.

Вряд ли в обозримом будущем между Россией и Латвией возможно введение безвизового режима даже на короткие поездки (до 72 часов), и причины этому просты — большой объем административной работы, а также преодоление инерции различных ведомств и организаций, считает посол. Искать причины в чем-то другом, а именно, в мягко говоря, несовпадающих взглядах России и Латвии на геополитические процессы, все же не стоит: "Дипломатические отношения у нас развиты на высоком уровне, об этом говорит хотя факт наличия послов в государствах.

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Более того, эти отношения конструктивны. Есть темы, которые Россия и Латвия оценивают по-разному, есть темы, в оценках которых мы не совпадаем на 100, на 300%, но это может влиять на дипломатические отношения, если хотя бы с одной стороны работают непрофессионалы. В случае России и Латвии об этом и речи не идет.

Уровень профессионализма сотрудников Латвийского МИДа их и готовность адекватно выполнять свои задачи в интересах своего государства очень высок".

О возникновении проблем можно говорить,

когда в отношения «вмешивается» кто-то третий, отмечает Е. Лукьянов, но это уже не предмет двухстороннего сотрудничества.

Посол в очередной раз подчеркнул очевидный и неизбежный факт: соседство Латвии и России и произнес в последнее время часто повторяемую фразу

«География — это приговор». А вот оправдательный он или обвинительный, зависит от «судьи».

«Если Латвия переедет на Сейшелы, у которых 2 млн. квадратных километров и 10 000 островов, тогда латвийская хуторская ментальность позволит каждому жить на отдельном острове. И тогда все будет нормально. А что России делать? Поэтому мы вынуждены правильно относиться друг к другу, и это первая очевидная парадигма (соседство) в первую очередь определяет наши отношения, которые в некоторых направлениях ушли на низшие объемы».

При этом ни Латвия, ни Россия в этом не виноваты: «Мы Латвии санкции не объявляли, вы нам тоже. Мы получили санкции от ЕС, интегрированной

частью которого является Латвия, субординированно принявшая позицию Брюсселя.

На позицию Брюсселя Россия ответила контрсанкциями. Вот и все». Вопрос в том, кто за это платит, и ответ на него, по словам российского посла очевиден: Латвия платит больше, чем Германия, Франция или до недавнего времени Великобритания.

«Мы у Великобритании ничего и не покупали. Зачем везти за тридевять земель, если можно купить через дорогу? Если через дорогу нет — мы стали производить сами, в чем опять добились успеха», - комментирует Лукьянов.

«Ненормальность санкций в другом. С подачи определенных игроков на международной арене санкции стали опасным и острым инструментом продолжения своей внешней политики, который, кстати, лежит в полном противоречии со всеми канонами ВТО. Двойные стандарты — это сегодня уже привычный способ оценивать любые события. Это как в журналистике — fake news».

Под санкциями не находится только один уровень сотрудничества — приграничный. Именно эту нишу сейчас необходимо максимально использовать, чтобы иметь возможность о чем-то говорить послезавтра: "Если мы сейчас эту нишу упустим, то послезавтра (а это может быть через 3, 5, 8 лет), все зарастет травой и все придется начинать сначала. Поэтому региональное сотрудничество со стороны Латвии на уровне самоуправлений и России, в которой, например, Северо-Западный федеральный округ с населением в 14 млн. человек считается приграничным.

Даже если Латвия с большей симпатией будет смотреть не на Россию, а на Китай, как ни крути, Россию ей не объехать: «Развивать отношения с Китаем Латвии, наверное, придется на качестве отношений с Россией и Казахстаном. С последним проблем нет, ваша делегация только что побывала в Астане.

Мы не чиним никаких препятствий движению грузов из Китая в Восточную Европу», - комментирует российский посол и напоминает, что у Великого шелкового пути есть 3 маршрута: один предполагает свое завершение на берегах Балтийского моря, второй – в Белоруссии, где на китайские деньги строится огромный логистический центр, способный перерабатывать сотни миллионов тонн любых грузов, и есть третий маршрут, который минует территорию России, направляясь в Туркмению, в Каспийское море, на Кавказ.

«Самое важное даже не в транспортной нити, а в создании соответствующей инфраструктуры, которая будет не только обеспечивать движение грузов, но и генерировать доходы», - отмечает Е. Лукьянов и напоминает, что уже в середине августа в Риге состоится заседание межправительственной комиссии, которая соберется после 3,5-летнего перерыва. На ней министр сообщений Латвии Улдис Аугулис и министр транспорта РФ Максим Соколов обсудят транспортные и инфраструктурные проекты.

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