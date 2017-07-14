Далдерис и другие члены «Единства» могут присоединиться к новой партии

Представитель партии «Единство» Интс Далдерис готов присоединиться к какой-либо новой партии, но сам не будет ее учредителем.

Сегодня после заседания правления партии политик заявил агентству ЛЕТА, что несколько депутатов "Единства" намерены координировать свои действия и могут присоединиться к какой-либо другой партии, однако пока никто заявлений о выходе из "Единства не пишет, потому что многое еще неясно.

Причина, почему Далдерис готов выйти из «Единства», заключается в вопросах идеологии, а именно, в партии состоят очень разные люди, что осложняет сотрудничество

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Вместе с Далдерисом такую возможность могут рассмотреть Илзе Винькеле, Лолита Чигане, Алексей Лоскутов и Андрей Юдин.

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