Смилтенс готов баллотироваться на пост председателя «Единства»

Эдвард Смилтенс
 

Эдвард Смилтенс. Фото: Zane Bitere / LETA

Политик «Единства» Эдвард Смилтенс готов претендовать на пост руководителя партии на ее следующем съезде. Об этом он заявил после заседания правления, на котором нынешний руководитель «Единства» Андрис Пиеблагс сообщил, что больше не будет баллотироваться на эту должность.

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Смилтенс еще в прошлом году боролся с Пиебалгсом за этот пост, но был избран заместителем председателя партии.

Сегодня после заседания правления он заявил, что не отказывается ни от одного своего слова год назад - «Единству» необходимы новая мощь, динамика и энергия. «»Единство» должно остаться на политической сцене Латвии, и события, связанные с «переговорами олигархов», это только доказывают», - сказал политик.

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Он отметил, что на «переговорах олигархов» обсуждалось определенное направление развития Латвии, о котором договаривались Янис Урбанович, Айвар Лембергс, Айнар Шлесерс и, возможно, Андрис Шкеле. «Я категорически против такого направления», - подчеркнул Смилтенс, добавив, что одним из пунктов этого плана была и ликвидация «Единства».

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