Дуклавс не намерен подавать в отставку

Янис Дуклавс
 

Янис Дуклавс. Фото: Edijs Pālens / LETA

Министр земледелия Янис Дуклавс (СЗК) не планирует подавать в отставку, так как публично прозвучавшая информация о том, что он якобы скрывал принадлежащую ему собственность и прямо или косвенно использовал должность для реализации своих интересов, является ложью.

Дуклавс заявил агентству ЛЕТА, что активно сотрудничает со Службой государственных доходов (СГД) и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), побывал в этих учреждениях и ответил на все вопросы.

Он подчеркнул, что требование Латвийского объединения регионов (ЛОР) об его отставке основано на ложных утверждениях. «Это глупости, что они там понаписали, полное безумие», - заявил политик, добавив, то подавать в отставку не собирается.

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Как сообщалось, ЛОР предложило Сейму рассмотреть вопрос об отставке главы Минземледелия. Для этого партии нужно собрать подписи 10 депутатов, тогда как в ее фракции - всего семь депутатов. ЛОР призвало подписываться под запросом и других депутатов, но пока необходимого количества подписей не собрано.

Как сообщалось, KNAB начало проверку по поводу опубликованной в журнале «Ir» информации о том, что Дуклавсу, возможно, опосредованно принадлежит земельный участок в Рижском свободном порту, который он не указал в своей декларации. Сам министр эту информацию категорически отрицает.


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