Жители Латвии уверены, что способны повлиять на происходящее в Сейме и правительстве

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Все больше людей думают, что они способны влиять на то, что и как делают Сейм и Кабинет министров, свидетельствуют данные агентства исследования общественного мнения SKDS.

В июньском опросе людей попросили ответить, считают ли они, что обычные люди не имеют никакого влияния на происходящее в правительстве и в Сейме. 72% с этим утверждением согласились, и это на четыре процентных пункта меньше, чем годом ранее. 45% согласились с утверждением полностью, а 27% частично.

Противоположное мнение - что влиять на работу Сейма и правительства в их силах - выразили 22% респондентов, что на шесть процентных пунктов больше, чем годом ранее.

Реклама

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Saurieši, 58950 EUR
Земля
Земля, Alsviķu pag., 790118 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR

reklama.vesti.lv

Исследователи случайно обнаружили новые антибиотики Hi-Tech

Исследователи случайно обнаружили новые антибиотики

Лишившаяся обеих ног модель вышла на подиум Wo&Men

Лишившаяся обеих ног модель вышла на подиум

С Байконура запустили ярчайший после Луны объект Hi-Tech

С Байконура запустили ярчайший после Луны объект

НАСА признало невозможность в срок отправить астронавтов на Марс Hi-Tech

НАСА признало невозможность в срок отправить астронавтов на Марс

Хакеры РФ причастны к атакам в Ирландии и Британии Hi-Tech

Хакеры РФ причастны к атакам в Ирландии и Британии

Опрос

Сейм

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS
SALES ENGINEER
SALES ENGINEER
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 