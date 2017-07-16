Вейонис чаще возвращает законы на доработку в Сейм, чем экс-президент

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Президент Латвии Раймонд Вейонис за два года после вступления в должность передал на повторное рассмотрение в Сейм девять законопроектов, рассказали агентству ЛЕТА в канцелярии президента. Столько же законопроектов передал на повторное рассмотрение президент Андрис Берзиньш за весь свой срок.

8 июля исполнилось два года президентства Вейониса.

Вейонис вернул в парламент, в частности, поправки к закону о рынке финансовых инструментов, поскольку, с его точки зрения, в них не были оценены и устранены все риски. «Изменения могут несоразмерно ограничить права акционеров большинства и право на предпринимательство», - заявил тогда президент.

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Также на повторное рассмотрение были направлены поправки к закону о кредитных учреждениях, поправки к закону об обороте алкогольных напитков, поправки к закону о налоге на микропредприятия, к закону об иммиграции, Морскому кодексу, закону об электронных СМИ, закону о приватизации земли в сельских краях и закону об устройстве государственного управления.

Кроме того, президент за два года подал в Сейм пять законодательных инициатив, например, об упорядочении школьной сети, о расширении полномочий Совета юстиции, о национальной безопасности. Берзиньш за годы президентства подал в Сейм 13 законодательных предложений.

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