Пиебалгс охотно передаст бразды правления Смилтенсу

Уходящий председатель правления партии «Единство» Андрис Пиебалгс считает лучшим кандидатом на должность лидера партии своего заместителя Эдварда Смилтенса, который может быть утвержден на партийном съезде.

Сегодня в интервью передаче ЛТВ «Утренняя панорама» Пиебалгс признал, что члены «Единства» ждут радикальных перемен, которые он предложить не может. Он не рассчитывал, что кризис в партии настолько глубок, поэтому ей нужен новый руководитель.

«В последнее время мы очень тесно работали в команде, и я могу сказать, что Смилтенс - один из лучших», - считает Пабрикс.

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