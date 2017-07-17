Пиебалгс охотно передаст бразды правления Смилтенсу

Андрис Пиебалгс
 

Андрис Пиебалгс. Фото: Ieva Čīka / LETA

Уходящий председатель правления партии «Единство» Андрис Пиебалгс считает лучшим кандидатом на должность лидера партии своего заместителя Эдварда Смилтенса, который может быть утвержден на партийном съезде.

Сегодня в интервью передаче ЛТВ «Утренняя панорама» Пиебалгс признал, что члены «Единства» ждут радикальных перемен, которые он предложить не может. Он не рассчитывал, что кризис в партии настолько глубок, поэтому ей нужен новый руководитель.

«В последнее время мы очень тесно работали в команде, и я могу сказать, что Смилтенс - один из лучших», - считает Пабрикс.

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