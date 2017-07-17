«Единство» переизберет руководство на съезде в середине августа

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Партия «Единство» переизберет свое руководство на съезде, который состоится 19 августа. Такое решение приняло сегодня правление партии.

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Первоначально съезд намечалось провести в сентябре, но на прошлой неделе председатель «Единства» Андрис Пиебалгс заявил, что больше не будет выдвигаться на этот пост.

Готовность выдвинуть свою кандидатуру на эту должность выразил заместитель председателя партии Эдвард Смилтенс.

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Как ранее заявил Пиебалгс, члены и сторонники «Единства» ждут радикальных перемен, а это означает и новое руководство.

Пиебалгс готов продолжать работать в партии и баллотироваться в депутаты.

По его словам, в партии велико внутреннее напряжение, но главное - вернуть доверие избирателей.

Пиебалгс был избран руководителем «Единства» 4 июля прошлого года на внеочередном съезде партии.

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