Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) не будет реагировать на предложение «Единства» заменить министра земледелия Яниса Дуклавса (СЗК), который фигурирует в «переговорах олигархов». Об этом заявил руководитель парламентской фракции СЗК Аугуст Бригманис.

«Мы ничего не будем рассматривать, потому что совершенно ясно, что нужно дождаться решений соответствующих органов и конкретные действия будут зависеть от них», - сказал Бригманис, добавив, что Дуклавс уже дал разъяснения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) и Службе государственных доходов (СГД).

«С учетом того, что

муссируются лишь расшифровки отдельных разговоров, а не конкретные факты,

которые могли бы лечь в основу того или иного решения о пребывании министра в должности, на данный момент СЗК не рассматривает вопрос об отставке министра», - подчеркнул председатель фракции.

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Заместитель председателя «Единства» Эдвард Смилтенс сегодня после заседания коалиционных партий заявил журналистам, что участие отдельных министров и политиков в переговорах бросает тень на работу правительства в целом. Поэтому «Единство» предлагает СЗК рассмотреть возможность замены министра земледелия.

Однако на вопрос о том, может ли «Единство» поддержать инициативу оппозиции об отставке Дуклавса, Смилтенс ответил отрицательно, отметив, что это будет угрожать стабильности коалиции и правительства.

В свою очередь премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК) сообщил, что Дуклавс дал разъяснения БПБК и СГД и по результатам проверки можно будет обсуждать этот вопрос. Если Дуклавса есть в чем упрекнуть, реакция последует, подчеркнул глава правительства.

Ранее Дуклавс заявил, что не планирует подавать в отставку, так как публично прозвучавшая информация о том, что он якобы скрывал принадлежащую ему собственность и прямо или косвенно использовал должность для реализации своих интересов, является ложью.

Дуклавс сказал, что активно сотрудничает с СГД и БПБК, побывал в этих учреждениях и ответил на все вопросы.

Он подчеркнул, что требование Латвийского объединения регионов (ЛОР) об его отставке основано на ложных утверждениях. «Это глупости, что они там понаписали, полное безумие», - заявил политик, добавив, то подавать в отставку не собирается.

Как сообщалось, ЛОР предложило Сейму рассмотреть вопрос об отставке главы Минземледелия. Для этого партии нужно собрать подписи 10 депутатов, тогда как в ее фракции - всего семь депутатов. ЛОР призвало подписываться под запросом и других депутатов, но пока необходимого количества подписей не собрано.

Как сообщалось, БПБК начало проверку по поводу опубликованной в журнале «Ir» информации о том, что Дуклавсу, возможно, опосредованно принадлежит земельный участок в Рижском свободном порту, который он не указал в своей декларации. Сам министр эту информацию категорически отрицает.

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