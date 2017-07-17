Пять депутатов покинули «Единство»

Инт Далдерис, Илзе Винькеле, Лолита Чигане, Андрей Юдин и Алексей Лоскутов написали заявление о выходе из партии «Единство», подтвердил агентству ЛЕТА генсек партии Артис Кампарс.

Ранее эти депутаты говорили, что могли бы присоединиться к какой-то новой партии. Далдерис в пятницу заявил, что он готов вступить в новую партию, но сам не стал ничего основывать.

Упомянутые депутаты уже раньше выражали позицию отличную от руководства «Единства», особенно в период формирования правительства.

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В то же время депутаты продолжат работать во фракции «Единства». Как сообщила ее руководитель Солвита Аболтиня, они были избраны по списку «Единства» и больших идеологических разногласий по вопросам, которые рассматривает фракция, нет.

Юдин сообщил агентству ЛЕТА, что

вышедшие из партии депутаты продолжат конструктивную работу и будут поддерживать правительство.

Он рассказал, что в настоящее время идет работа над созданием новой партии, но пока воздержался назвать людей, которые в нее войдут.

В свою очередь Чигане отметила, что в политическом спектре Латвии имеется спрос на центристскую партию с четкой проевропейской позицией. Учредить ее планируется до конца лета.

В случае ухода и из фракции правящая коалиция сохранит в Сейме большинство — 56 депутатов.

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