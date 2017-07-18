Выход пяти депутатов из «Единства» не повлияет на стабильность правительства

Выход из «Единства» пяти депутатов не повлияет на стабильность правительства, считают партнеры по коалиции.

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Руководитель фракции Союза «зеленых» и крестьян Аугуст Бригманис сказал агентству ЛЕТА, что намерен вместе с премьер-министром Марисом Кучинскисом встретиться с этими пятью депутатами (Илзе Винькеле, Лолита Чигане, Интс Далдерис, Андрей Юдин и Алексей Лоскутов). Бригманис заинтересован в том, чтобы эти люди остались работать в коалиции. «Судя по сигналам с их стороны, они готовы конструктивно работать», - сказал он.

Бригманис думает, что сложившаяся ситуация на стабильность правительства не повлияет, поскольку все вышедшие из партии - профессиональные и ответственные политики.

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Сопредседатель «Все для Латвии»-ТБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс считает, что уход «пятерки» из «Единства» не повлияет на работу правительства. Если фракция «Единства» будет сплоченной, нет оснований говорить о немедленной угрозе.

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