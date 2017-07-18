Требованиеоб отставке Дуклавса не получило поддержки в Сейме

Латвийское объединение регионов (ЛОР) еще не собрало подписи десяти депутатов, необходимые, чтобы инициировать в Сейме голосование по вопросу об отставке министра земледелия Яниса Дуклавса.

Как сообщил агентству ЛЕТА депутат ЛОР Мартиньш Шицс, представители других партий пока не спешат подписать запрос об отставке Дуклавса.

Как сообщалось, ЛОР предложило Сейму рассмотреть вопрос об отставке Дуклавса с поста главы Минземледелия. Для этого необходимо собрать подписи 10 депутатов, а во фракции ЛОР - всего семь депутатов. ЛОР призвало подписываться под запросом и других депутатов, но пока необходимого количества подписей не собрано.

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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) начало проверку опубликованной в журнале «Ir» информации о том, что Дуклавсу, возможно, опосредованно принадлежит земельный участок в Рижском свободном порту, который он не указал в своей декларации. Сам министр эту информацию категорически отрицает.