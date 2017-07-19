Особый случай министра Чакши: У CЗК нет готового решения

Аугуст Бригманис
 

Аугуст Бригманис. Фото: Ieva Lūka / LETA

Лидеры союза «зеленых» и крестьян (СЗК) пока не озвучили возможного решения, кто будет руководить здравоохранением, когда министр Анда Чакша уйдет в отпуск по уходу за ребенком.

Руководитель фракции СЗК Аугуст Бригманис сказал агентству ЛЕТА, что это вопрос из области этики, а также пожелал министру удачи в ее миссии. Дальнейшие действия будут зависеть от переговоров с Чакшей.

Бригманис узнал о ситуации из СМИ, и конкретное время встречи с Чакшей пока не назначено.

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Председатель правления СЗК Арманд Краузе подчеркнул, что в этом вопросе есть два существенных аспекта - права работника и матери, с одной стороны, и необходимость руководителя для здравоохранения, с другой стороны. Если министр будет отсутствовать долго, нужен другой руководитель.

Краузе добавил, что это особый случай, и подобная ситуация в правительстве до сих пор не складывалась.

На вопрос о кандидатах, которые могли бы заменить министра здравоохранения хоть на время, он ответил, что пока партия этого не обсуждала.

Ребенок Чакши должен родиться в январе.

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