Повторные выборы в Кекаве: явка избирателей вдвое выше

 

Фото: Kaspars Meinerts / TVNET

Активность избирателей на 785-м участке в Кекавском крае, где объявлены повторные муниципальные выборы, в первый день предварительного голосования была в два раза выше, чем на выборах 3 июня.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), вчера на этом участке проголосовали 247 человек или 7% зарегистрированных на этом участке избирателей. 31 мая, в первый день предварительного голосования на выборах 3 июня, на этом участке проголосовали 125 человек или 3,53% зарегистрированных избирателей.

Выборы на 785-м участке пройдут 22 июля с 7 до 22 часов. Те, кто не сможет проголосовать 22 июля, могут сделать это сегодня с 9 до 12 часов и 21 июля с 10 до 16 часов.

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Решение провести повторное голосование на участке в Кекавском крае ЦИК приняла в связи с тем, что при подсчете голосов на выборах 3 июня в избирательной урне было обнаружено на шесть действительных бюллетеней больше, чем подписей проголосовавших избирателей, и эти шесть голосов повлияли на распределение мест среди кандидатов в депутаты.

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