Созвано внеочередное заседание Сейма по рассмотрению налоговой реформы

Заседание Сейма Латвии
 

Заседание Сейма Латвии. Фото: Edijs Pālens / LETA

Президиум Сейма созвал в пятницу, 21 июля, в 10 часов внеочередное заседание парламента по рассмотрению в первом чтении законов, связанных с налоговой реформой.

В повестку дня заседания включены и другие законопроекты.

Правящая коалиция поддержит на предстоящем заседании законы о налоговой реформе в первом чтении, сказал в понедельник после совещания партий премьер-министр Марис Кучинскис.

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Срок подачи предложений по этим законопроектам может быть до 12 часов 24 июля. Во вторник, 25 июля, их рассмотрит правительство, и в тот же день начнет рассматривать бюджетно-финансовая комиссия.

В окончательном чтении законопроекты Сейм должен рассмотреть 27 июля, но заседание не затянется до ночи, и в случае необходимости продолжится в пятницу.

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