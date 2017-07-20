Созвано внеочередное заседание Сейма по рассмотрению налоговой реформы

Президиум Сейма созвал в пятницу, 21 июля, в 10 часов внеочередное заседание парламента по рассмотрению в первом чтении законов, связанных с налоговой реформой.

В повестку дня заседания включены и другие законопроекты.

Правящая коалиция поддержит на предстоящем заседании законы о налоговой реформе в первом чтении, сказал в понедельник после совещания партий премьер-министр Марис Кучинскис.

Реклама

Срок подачи предложений по этим законопроектам может быть до 12 часов 24 июля. Во вторник, 25 июля, их рассмотрит правительство, и в тот же день начнет рассматривать бюджетно-финансовая комиссия.

В окончательном чтении законопроекты Сейм должен рассмотреть 27 июля, но заседание не затянется до ночи, и в случае необходимости продолжится в пятницу.

Еще по этой теме