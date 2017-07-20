Бондарс о 2-миллионном иске:«Это политическое дело, я ничего не должен!»

Один из ответчиков в гражданском деле о взыскании 15-миллионных убытков с семи бывших членов правления Latvijas krājbanka Мартиньш Бондарс, который недавно был избран депутатом Рижской думы, сегодня озвучил rus.db.lv свою позицию по этому вопросу. Он утверждает, что в документах об ущербе, нанесенном «Сбербанку», к нему нет никаких претензий и обвинений. А информация, которая появилась в прессе с упоминанием того, что Бондарс должен будет заплатить 2 миллиона евро по делу Latvijas krājbanka - это всего лишь политические игры.

Еще по этой теме Бондарсу, возможно, придется найти 2 млн 28 июня 2017 г.

Напомним суть истории. В июне суд Видземского предместья Риги на закрытом заседании вынес решение солидарно взыскать 15 млн евро с семи бывших членов правления Latvijas krājbanka.

Ответчиками в данном деле являются Дзинтарс Пелцбергс, Мартиньш Заланс, бывший председатель правления Ивар Приедитис, экс-председатель правления Мартиньш Бондарс, Андрей Сумач, Илзе Багатска и Светлана Овчинникова.

Каждому из них нужно заплатить примерно по 2 миллиона евро.

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Причина - бывшие члены правления Latvijas Krājbanka без достаточного хозяйственного обоснования выдали несколько займов зарегистрированным на Сейшельских островах и на Кипре коммерческим обществам и переняли обеспечение договоров займов. Из-за чего еще до начала процесса неплатежеспособности (в 2015 году) у банка возникли убытки и ущерб на сотни миллионов.

По словам Мартиньша Бондарса, ему сложно что-то комментировать, так как дело Latvijas krājbanka - полностью политическое. «Я скажу так:

мое имя в этом конкретном деле, не связано с убытками банка! - заявил Бондарс - И в судебном решении нет ни строчки о том, что я в чем-то виноват

и нанес своим решением на посту президента банка ущерб, из-за которого возникли проблемы в 2011 году и даже потом, когда на посту президента были другие люди».

На вопрос о том, почему тогда в прессе имя Бондарса упоминается вместе с другими именами ответственных лиц, которые признаны виновными в нанесении ущерба банку, он сказал следующее: «Потому что администратор банка (им является KPMG Baltics, - прим авт.) скрывается под очень дорогими адвокатами, и свои недоработки и плохую работу просто хотят повесить на какого-то другого», - поясняет Бондарс.

Политик уверен, что это конкретное судебное решение о взыскании 15 миллионов евро с 7 членов правления «Сбербанка» никогда не вступит в силу. На вопрос, будет ли он обжаловать это судебное решение, Бондарс ответил, что «это уже происходит».

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