Сформирована комиссия по расследованию «переговоров олигархов»

Сейм сегодня сформировал парламентскую комиссию по расследованию признаков разворовывания государства и качества досудебного расследования так называемого дела олигархов.

Комиссия планирует проверить соответствие прозвучавшей в публичном пространстве информации материалам уголовного «дела олигархов» и дать оценку прозвучавшей в связи с этим уголовным делом информации о возможной угрозе для нацбезопасности и возможных действиях некоторых лиц в интересах других государств.

Комиссия также рассмотрит информацию, указывающую на возможные нарушения Конституции Латвии

и возможное противоправное манипулирование общественным мнением через СМИ.

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Президиум Сейма и фракционный совет сегодня постановили, что в комиссию войдут по одному депутату от каждой фракции. Фракции должны выдвинуть кандидатов для работы в комиссии до 25 июля.

За образование парламентской следственной комиссии подписались 35 депутатов - от «Единства», национального объединения «Все для Латвии»- «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ и Латвийского объединения регионов.

За создание комиссии проголосовали 75 депутатов, воздержавшихся и проголосовавших против не было. Семь депутатов в голосовании не участвовали.

Как сообщалось, прослушанные в гостинице «Ридзене»

переговоры между политиками и предпринимателями послужили одним из основных доказательств в так называемом деле олигархов,

которое было возбуждено в 2011 году по таким статьям Уголовного закона, как взяточничество, легализация незаконно полученных финансовых средств, злоупотребление служебным положением и нарушения ограничений для должностных лиц.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией расследовало это дело несколько лет, но решило его прекратить, так как прослушанные разговоры оказались недостаточным доказательством для предъявления обвинения.

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