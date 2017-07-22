Председатель парламентской фракции «Единства» Солвита Аболтиня в будущем хотела бы стать послом Латвии в другой стране, сообщает передача «Панорама» на ЛТВ.
После истечения срока парламентского мандата Аболтиня планирует вернуться в Министерство иностранных дел, где она уже работала - возглавляла Консульский отдел.
В распоряжении ЛТВ есть информация о том, что в будущем Аболтиня хочет стать послом.
Аболтиня заявила сегодня LETA, что не станет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя «Единства» на съезде партии 19 августа.
В нынешний 12 созыв Сейма Аболтиня не была избрана избирателями, но она получила депутатский мандат благодаря тому, что Янис Юнкурс отказался от своего мандата.Еще по этой теме