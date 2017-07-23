Новая консервативная партия отняла одно место у Крестьянского союза Латвии

Предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о повторных выборах на 785-м избирательном участке Кекавской волости свидетельствуют, что Новая консервативная партия (НКП) отняла одно место в думе у Крестьянского союза Латвии (КСЛ).

Несмотря на то, что на прошедших вчера на этом участке выборах за КСЛ проголосовало больше избирателей (428 человек), чем за НКП (343 человека), предварительные данные говорят о том, что за НКП в целом свои голоса отдали 22,83% избирателей, что обеспечило партии пять мест в думе.

В свою очередь за КСЛ проголосовало 11,81% избирателей, что на 0,26% меньше, чем на выборах 3 июня, когда партии отдали голоса 1098 или 12,07% граждан, имеющих право голоса. Таким образом, по предварительным данным, КСЛ в Кекавской краевой думе получает два места, что на одно меньше, чем по итогам муниципальных выборов, состоявшихся 3 июня.

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По предварительным итогам голосования на 785-м участке, остальной состав думы не изменился – партия «Честь служить нашей Латвии», единый список «Единства», «Партии роста» и «Для развития Латвии», «Альянс регионов» сохранили по два места.

В свою очередь «Согласие», «Едины для Латвии», Видземская партия, Латвийская Зеленая партия сохранили по одному месту.

По результатам повторного голосования 5%-ный барьер не удалось преодолеть «Объединению жителей», партии «Сотрудничество», «KPV LV» и «No sirds Latvijai». Также этот рубеж не удалось преодолеть национальному объединению «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), которое и было инициатором повторных выборов на этом участке. По предварительным итогам, нацобъединение набрало на 0,27% меньше голосов, чем после выборов 3 июня.

Как сообщалось, в Кекавскую краевую думу по итогам июньских выборов из 14 списков прошли кандидаты девяти.

Больше всего голосов удалось набрать Новой консервативной партии - 21,38%. 12,07% голосов избирателей на выборах получил Крестьянский союз Латвии, 11,24% - Альянс регионов.

Партия "Честь служить нашей Латвии" получила 9,58% голосов, список "Единства, "Партии роста" и "Для развития Латвии" - 7,9%, "Согласие" - 6,85%, "Едины для Латвии" - 5,21%, Видземская партия - 5,2%, Латвийская Зеленая партия - 5,13%.

Вчера, 22 июля, на 785-м избирательном участке Кекавского края прошли повторные выборы в местные самоуправления. В них приняло участие 1834 человека или 51,93% имеющих право голоса, что меньше, чем на выборах 3 июня, сообщила ЦИК.

С просьбой отменить результаты выборов на этом участке в ЦИК обратилась кандидат в депутаты от национального объединения «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) Иева Арнте.

Чтобы преодолеть 5%-ный барьер, ВЛ-ТБ/ДННЛ не хватило в Кекавском крае пяти голосов, однако, как информировала ЦИК Арнте, в ее распоряжении есть информация о том, что на 785-м участке при подсчете голосов оказалось на шесть бюллетеней больше, чем подписей избирателей.

Как указала кандидат, возможно, бюллетени были добавлены или члены избирательной комиссии забыли дать подписаться некоторым голосующим. В любом случае, по словам Арнте, Кекавская избирательная комиссия свою работу не проделала должным образом.

27 июня ЦИК на основе постановления Административного окружного суда официально объявила повторное голосование на муниципальных выборах на 785-м избирательном участке в Кекавском крае, назначив дату проведения на 22 июля.

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