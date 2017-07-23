Названы депутаты, которые могут лишиться мест в Кекавской краевой думе

По итогам повторных выборов на 785-м избирательном участке Кекавского края места в Кекавской краевой думе потеряют депутат от общего списка «Единства», «Партии роста» и «Для развития Латвии» Рихард Горкшс и депутат Крестьянского союза Латвии Даце Цируле, свидетельствуют предварительные результаты голосования, обобщенные Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

По предварительным данным, вместо Горкшса избран депутат предыдущего созыва думы Юрис Ерумс, а вместо Цируле избрана представитель Новой консервативной партии, заместитель директора Плявниеккалнской начальной школы Дзинтра Медне.

Как сообщалось, предварительные данные ЦИК о повторных выборах на 785-м избирательном участке Кекавского края свидетельствуют, что Новая консервативная партия (НКП) отняла одно место в Кекавской краевой думе у Крестьянского союза Латвии (КСЛ).

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