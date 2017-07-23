Новая консервативная партия готова руководить Кекавской краевой думой

Новая консервативная партия (НКП) в ходе переговоров с партнерами планирует обсудить вопрос и о том, чтобы председателем Кекавской краевой думы стал ее представитель, сказал агентству ЛЕТА лидер НКП в Кекаве Нейл Калниньш.

В партии есть три человека, которые подходят для работу на этом посту и в ходе переговоров о формировании коалиции надо прийти к соглашению, кто из них сможет руководить думой наилучшим образом, отметил Калниньш.

Переговоры начнутся «с чистого листа» со всеми партнерами, программы которых НКП готова поддержать и которые готовы поддержать начинания НКП в Кекаве, подчеркнул он.

Реклама

По мнению Калниньша, смена мэра пройдет при большой поддержке, поскольку «перемен хотят не только жители края, но и политики, которые избраны в думу».

Сейчас председателем Кекавской краевой думы является представитель «Альянса регионов» Андис Дамлицс.

Как сообщалось, предварительные данные ЦИК о повторных выборах на 785-м избирательном участке Кекавского края свидетельствуют, что Новая консервативная партия (НКП) отняла одно место в Кекавской краевой думе у Крестьянского союза Латвии (КСЛ).

Еще по этой теме