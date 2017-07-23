Крестьянский союз Латвии готов обсуждать всех кандидатов в мэры Кекавского края

Крестьянский союз Латвии (КСЛ) готов обсуждать всех кандидатов на должность мэра Кекавской краевой думы, сказал агентству ЛЕТА лидер списка КСЛ в Кекавском крае Айгар Витолс.

«Будем обсуждать каждую кандидатуру, чтобы найти наилучший вариант для работы, а не просто пребывания в думе», - сказал Витолс.

Оценивая результаты повторных выборов, по итогам которых КСЛ уступил одно место в думе Новой консервативной партии, Витолс сказал, что такому исходу не рад, хотя было понятно, что распределение мест после выборов изменится. И первым, кто мог потерять в случае меньшей явки избирателей был именно КСЛ, так и произошло, отметил он.

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Витолс не стал комментировать, как в результате перераспределения мандатов изменится деятельность думы, поскольку новый состав еще не приступил к работе.

Как сообщалось, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о повторных выборах на 785-м избирательном участке Кекавского края, Новая консервативная партия (НКП) отняла одно место в думе у Крестьянского союза Латвии (КСЛ).

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