Вкладывать меньше, вкладывать мудро: госканцелярия представит план реформ

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Госканцелярия представит сегодня идеи к плану реформ в государственном управлении.

Директор Госканцелярии Янис Цитсковскис представит предложения правительству в 13 часов.

Реформа основана на трех принципах - вкладывать и меньше, вкладывать более мудро и вкладывать сообразно преимуществам. Предложено несколько направлений работы, в том числе повышение эффективности и продуктивности госуправления, постепенное сокращение числа работников, централизация поддерживающих функций, уменьшение административной нагрузки и экономия средств.

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