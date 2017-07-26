В новое политическое движение «Мы - за» вступают известные в Латвии люди

 

Фото: AP/Scanpix

В новое политическое движение «Мы - за», в которое объединились пять вышедших из партии «Единство» депутатов Сейма, вступят также физик Вячеслав Кащеев, математик Андрис Амбайнис, священник Юрис Цалитис и другие известные в обществе люди.

Сегодня был подписан манифест нового движения, в нем подчеркиваются такие ценности, как свобода человека, главенство права, «стройное публичное управление», более крупные края Латвии и сильные центры развития.

Пока к движению присоединились 48 человек, включая пятерых вышеуказанных депутатов Сейма - Илзе Винькеле, Лолиту Чигане, Андрея Юдина, Алексея Лоскутова и Инта Далдериса.

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Членами нового движения станут также экс-министр экономики Даниэль Павлютс, политолог Мария Голубева, предприниматель, владелец «Innocent Coffee Masters» и «Innocent Pro» Мартиньш Стакис.

В манифесте изложены идеи, поддерживаемые движением. «Мы - за Латвию, которая дает возможности всем», - подчеркивают представители движения.

Движение выступает за доступное всем общественное здравоохранение, для старых людей интегрированное с социальным уходом, развивающее творческую мысль и критическое мышление образование.

«Мы - за правовую республику, в которой закон главенствует над властью, а справедливый суд - над коррупционным влиянием. За государство, которое не разворовывают», - говорится в манифесте.

Движение выступает за целенаправленную поддержку предпринимательства государством, за «сограждан вместо неграждан, за страну, которая существует на одном языке, и людей, которые могут общаться на многих, за сильную многодетную семью, за равноправие семей, за возвращение глобальных латышей в современную Латвию, за иммиграцию интеллигентов и глубокую интеграцию».

В манифесте подчеркивается также значение качественных и сильных СМИ и информационного пространства, свободного от ненависти и поддельных новостей.

Движение выступает также за сильную Латвию во все более тесном объединение европейских стран и за союзников по НАТО на наших границах.


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