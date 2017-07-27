Бондарс заявил об уходе с поста председателя ЛОР

Мартиньш Бондарс
 

Мартиньш Бондарс. Фото: Edijs Pālens / LETA

Депутат Мартиньш Бондарс через соцсеть Twitter сообщил, что он покидает пост председателя Латвийского объединения регионов (ЛОР).

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«Учитывая, ка кв последнее время ЛОР голосует в Сейме, я ухожу с поста председателя ЛОР», - написал в Twitter Бондарс.

Как сообщалось ранее, сегодня, 27 июля, в Сейме председателем парламентской комиссии по расследованию так называемого дела олигархов сегодня была избрана депутат Ингуна Судраба (NSL).

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Ее кандидатуру предложил депутат Игорь Пименов («Согласие»), подчеркнув, что Судраба обладает независимым характером, знаниями и навыками.

На должность председателя комиссии претендовал также депутат Андрей Юдин («Единство»).

За кандидатуру Судрабы проголосовали четыре, за кандидатуру Юдина - два члена комиссии.

Сейм сегодня утвердил состав парламентской комиссии по расследованию так называемого дела олигархов. В нее вошли депутаты Андрей Юдин, Мартиньш Шицс, Игорь Пименов, Ритвар Янсонс, Ингуна Судраба и Айнар Межулис.

Депутаты национального объединения «Все для Латвии»- «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ и «Единства» возражали против включения в состав комиссии лидера партии «No sirds Latvijai» (NSL) Ингуны Судрабы, так как она упоминается в «переговорах олигархов».

За утверждение состава комиссии проголосовали 86, против - два депутата.

Комиссия сформирована, чтобы проверить соответствие прозвучавшей в публичном пространстве информации материалам уголовного «дела олигархов»

и дать оценку прозвучавшей в связи с этим уголовным делом информации о возможной угрозе для нацбезопасности и возможных действиях некоторых лиц в интересах других государств.

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