ВЛ-ТБ/ДННЛ хочет отстранить Судрабу от расследования «дела олигархов»

Национальное объединение «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) на ближайшем заседании предложит отстранить Ингуну Судрабу от должности председателя парламентской комиссии по расследованию так называемого дела олигархов, пишет в письме президенту Латвии Раймонду Вейонису сопредседатель ВЛ-ТБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс.

Политик призывает президента к активным действиям, чтобы «постыдные результаты голосования вскоре стали исправленной ошибкой».

«Голосование, символизирующее отношение к угрозе национальной безопасности, объединило разные партии, в том числе «Согласие», в нигде не зафиксированный политический альянс. Произошедшее может подорвать доверие латвийской государственности даже в большей степени, чем элементы иностранной гибридной войны, если этот случай уже не является таким элементом», - указывает лидер ВЛ-ТБ/ДННЛ.

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Судраба в возможных «разговорах олигархов» упоминается в качестве премьера-ставленника Москвы. «Должностное лицо независимой Латвии не может контролироваться Москвой. Уже сама вероятность такого должна послужить для политической среды мобилизующим фактором для тщательного расследования. С таким предложением я лично обратился в Полицию безопасности. Парламентской комиссии по расследованию тоже следует проанализировать этот эпизод и предоставить гражданам убедительный ответ», - считает Дзинтарс.

Доверить руководство парламентской комиссии по расследованию открытым голосованием Судрабе со стороны политиков является «аморальным и опасным», добавляет он. Это «игра латвийской государственностью, чего мы, независимо от политической принадлежности, не должны допускать», - подчеркивает депутат.

Как сообщалось, председателем парламентской комиссии по расследованию так называемого дела олигархов вчера была избрана депутат Ингуна Судраба (NSL).

Ее кандидатуру предложил депутат Игорь Пименов («Согласие»), подчеркнув, что Судраба обладает независимым характером, знаниями и навыками.

На должность председателя комиссии претендовал также депутат Андрей Юдин («Единство»). За кандидатуру Судрабы проголосовали четыре, за кандидатуру Юдина - два члена комиссии.

Сейм вчера утвердил и состав парламентской комиссии по расследованию так называемого дела олигархов. В нее вошли депутаты Андрей Юдин, Мартиньш Шицс, Игорь Пименов, Ритвар Янсонс, Ингуна Судраба и Айнар Межулис.

Депутаты национального объединения «Все для Латвии»- «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ и «Единства» возражали против включения в состав комиссии лидера партии «No sirds Latvijai» (NSL) Ингуны Судрабы, так как она упоминается в «переговорах олигархов».

За утверждение состава комиссии проголосовали 86, против - два депутата.

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