Вице-президент США встретится в Таллинне с президентами Балтийских стран

Майкл Пенс
 

Майкл Пенс. Фото: AP/LETA

Вице-президент США Майк Пенс в воскресенье прибудет в Эстонию с двухдневным визитом и встретится в Таллинне с президентами Балтийских стран.

В воскресенье, в первый день визита, Пенс встретится с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

В понедельник у Пенса запланированы встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, президентом Латвии Раймондом Вейонисом и президентом Литвы Далей Грибаускайте. После встречи состоится совместная пресс-конференция глав Балтийских государств и Пенса.

Реклама

Пенс также встретится с командующим Силами обороны Эстонии Рихо Террасом, дислоцированной в Эстонии боевой группой НАТО и эстонскими военнослужащими.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR
Земля
Земля, Rīga, 880000 EUR

reklama.vesti.lv

Facebook сообщил о резком скачке прибыли Hi-Tech

Facebook сообщил о резком скачке прибыли

ФОТО: Тимати станцевал лезгинку в «Дзинтари» и поднял весь зал Showbiz

ФОТО: Тимати станцевал лезгинку в «Дзинтари» и поднял весь зал

Звездные гости «Рандеву» о Лайме, о фестивале и Юрмале Showbiz

Звездные гости «Рандеву» о Лайме, о фестивале и Юрмале

Нарочно не придумаешь! Маникюрщицы показали глупых клиенток Wo&Men

Нарочно не придумаешь! Маникюрщицы показали глупых клиенток

32-летняя жена Цекало поражает стройностью после третьих родов Showbiz

32-летняя жена Цекало поражает стройностью после третьих родов

Визит

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BŪVINŽENIERI
BŪVINŽENIERI
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
LIETVEDI/ ARHIVĀRU/-I
LIETVEDI/ ARHIVĀRU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 