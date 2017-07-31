«США и страны Балтии готовы расширить сотрудничество в сфере безопасности»

Президент Латвии Раймонд Вейонис
 

Президент Латвии Раймонд Вейонис. Фото: Zane Bitere / LETA

США и страны Балтии готовы расширять стратегические партнерские отношения в сфере безопасности, заявил после встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом президент Латвии Раймонд Вейонис.

Он сообщил, что во время встречи в Вильнюсе обсуждались способы укрепления сотрудничества стран Балтии в области противовоздушной обороны, борьбе с гибридными и информационными угрозами.

Вейонис подчеркнул, что

США являются ближайшим стратегическим партнером стран Балтии и составляют вместе с НАТО краеугольный камень обороны.

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За последние полгода политический диалог США и стран Балтии достиг невиданной интенсивности, и все прошедшие в этом году встречи дают уверенность в неизменной готовности США защищать страны Балтии. «Мы очень высоко ценим постоянное военное присутствие США в странах Балтии, а также решение в 2018 году значительно увеличить финансирование на оборону Европы», - сказал Вейонис.

Он подтвердил, что

Латвия выполнит обещание увеличить расходы на свою оборону до 2% от ВВП уже в следующем году.

Во время встречи с вице-президентом США обсуждалось также экономическое сотрудничество. Вейонис приветствовал готовность США начать экспорт сжиженного газа в страны Балтии и Центральной Европы. Он также отметил, что экономическое сотрудничество с США надо расширять.


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